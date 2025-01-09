В Самаре по поручению губернатора Вячеслава Федорищева открыт центр психологической помощи участникам СВО и их семьям

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В четверг, 9 января, губернатор Вячеслав Федорищев в Самаре ознакомился с работой центра комплексной поддержки участников СВО и их семей «Сердце воина». Его ключевая задача – оказание квалифицированной психологической помощи защитникам Отечества и их близким.

Центр «Сердце воина» начал работу в рамках реализации масштабной программы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым на основе предложений ветеранов СВО. Цель программы – создать учреждения комплексной поддержки участников СВО их семей в каждом муниципальном образовании Самарской области с населением более 5 тысяч человек.

Первый центр «Сердце воина» открылся 9 января в Самаре на базе Семейного МФЦ (ул. Урицкого,14), который действует с декабря 2024 года. Вячеслав Федорищев ознакомился с его работой, пообщался со специалистами, ветеранами СВО и их близкими. В центре защитникам Отечествам и их семьям в режиме одного окна бесплатно оказываются комплексная помощь, консультации по вопросам социальной поддержки, дополнительного обучения, трудоустройства.

«Условия здесь созданы хорошие, специалисты квалифицированные. Будем делать все необходимое, чтобы проект «Сердце воина» развивался», — отметил губернатор.

Одно из ключевых направлений работы центра – психологическая реабилитация защитников Отечества и их семей. Помогать боевым товарищам адаптироваться к мирной жизни будут другие ветераны СВО и при необходимости квалифицированные специалисты, психологи.

«Мы создаем доверительную обстановку, чтобы пришедшие сюда ребята были уверены, что их здесь поймут, им помогут. Мы должны поддерживать участников СВО, помогать им социализироваться. В будущем, считаю, мы можем наш опыт на всю России тиражировать», — рассказал автор и руководитель проекта «Сердце воина», ветеран СВО, участник региональной программы «Школа героев» Антон Ястребков.

«Доверие – очень важно. Оно необходимо, чтобы ветераны СВО могли рассказать о своей жизненной ситуации психологу. Не все сразу к этому готовы. Хотя это очень важно. Если есть проблема, то ее надо решать, — отметил Вячеслав Федорищев. — Важно, что к работе центров «Сердце воина» будут привлекаться лучшие региональные и федеральные специалисты».

В ближайшее время центры «Сердце воина» будут открыты в Тольятти и в поселке Рощинский Волжского района.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области