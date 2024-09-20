В Самаре перенесли слушание дела по парку 60-летия Советской власти

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Спор между компанией «Лагуна» и чиновниками по поводу земель парка 60-летия Советской власти в Самаре вновь остался нерешенным. Кировский районный суд перенес слушание дела на октябрь.

Конфликт между предпринимателями и самарской администрацией зародился из-за территории парка имени 60-летия Советской власти. Часть лесопарка является собственностью компании, а именно около 25 га. Земля перешла в пользование Беника Айвазяна в результате сделок в 90-х. Теперь прокуратура требует вернуть эту территорию городу.



В четверг, 19 сентября 2024 года, судья отложила заседание на начало октября в связи с прошением участников дела. Стороны намерены лучше ознакомиться с предоставленными документами. На следующее слушание суд пригласил от пяти до семи свидетелей, пишет Самара-КП.