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В Самаре отремонтируют заброшенный детский лагерь

29 мая 2025 10:58
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В Самаре отремонтируют заброшенный детский лагерь

В Самаре станет на одну базу отдыха больше. Так решил мэр города Иван Носков после посещения заброшенной турбазы «Дорожник».

«„Дорожник» более 20 лет не функционирует. Но на мой взгляд — это серьезный городской актив. При правильном подходе здесь можно сделать отличный круглогодичный детский лагерь, тем более что мест в детских лагерях не хватает», — сообщил глава города.

Плюсы этого лагеря, по мнению Ивана Носкова, в том, что он расположен в черте города, но при этом находится в дубовой роще. Ее при реконструкции турбазы собираются сохранить, пишет 63.ру.

Общая беда самарских баз отдыха, считает градоначальник, — устарелость.

Кроме того, мэр посетил базу «Волжанка». Она в рабочем состоянии, но все равно нуждается в обновлении. Здесь нужно провести косметический ремонт, заменить электропроводку и другие инженерные сети. В перспективе этот лагерь может стать круглогодичным.

«По итогам объезда муниципальных загородных лагерей и баз отдыха Самары хочу сказать, что их общая беда — изношенность основных средств: зданий, сооружений, сетей. Большинство объектов построены в 50-70-х годах прошлого века, и сегодня устарели не только физически, но и конструктивно, морально. Однозначно базы отдыха будем сохранять, проведем реконструкцию. Ведомственные базы оставить ведомственными, раздачу путевок оставить профсоюзным организациям. И переводить все базы отдыха на круглогодичный режим работы. Включим эти работы в стратегию развития Самары на ближайшие 10 лет», — подытожил Иван Носков.

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