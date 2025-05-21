В Самаре отметят День предпринимателя

29 мая в 16:00 приглашаем всех желающих на площадку павильона туристического информационного центра на Речном вокзале принять участие в творческих мастер-классах!
16:00 - Мастер-класс «Кофейный кот по-самарски!»
На мастер-классе:
Узнаете историю кофейного кота
Научитесь рисовать красками по ткани
Создадите своего неповторимого котика
17:00 – Мастер-класс «Браслет - оберег в технике макраме»
На мастер-классе:
Узнаете секреты создания оберегов
Научитесь технике плетения макраме
Без спиц и крючков изготовите браслет - оберег
Мастер-классы для вас проведут:
Сырова Оксана Михайловна - основатель бренда «Самарское Дело»
Зотова Ольга Васильевна - мастер по макраме «Самарского Дела»
Не упустите уникальную возможность приобрести знания и новое увлечение, которое может перерасти в нечто большее для вас!
Количество мест ограничено!