В Самаре отметят День предпринимателя

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29 мая в 16:00 приглашаем всех желающих на площадку павильона туристического информационного центра на Речном вокзале принять участие в творческих мастер-классах!

16:00 - Мастер-класс «Кофейный кот по-самарски!»



На мастер-классе:

Узнаете историю кофейного кота

Научитесь рисовать красками по ткани

Создадите своего неповторимого котика



17:00 – Мастер-класс «Браслет - оберег в технике макраме»

На мастер-классе:

Узнаете секреты создания оберегов

Научитесь технике плетения макраме

Без спиц и крючков изготовите браслет - оберег



Мастер-классы для вас проведут:

Сырова Оксана Михайловна - основатель бренда «Самарское Дело»

Зотова Ольга Васильевна - мастер по макраме «Самарского Дела»



Не упустите уникальную возможность приобрести знания и новое увлечение, которое может перерасти в нечто большее для вас!



Количество мест ограничено!