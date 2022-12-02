В Самаре открылся новый продуктовый рынок

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В Самаре 1 декабря открылась новая торговая площадка: продуктовая ярмарка на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Это круглогодичная муниципальная ярмарка. Площадка работает с 08:00 до 20:00 с четверга по воскресенье.

— Торговые ряды организованы в каркасно-тентовых конструкциях. Они оборудованы системами поддержания комфортной температуры круглый год. На ярмарке предусмотрены места для пенсионеров, которые могут бесплатно продавать продукцию, выращенную на садово-дачных участках, — сообщили в мэрии Самары.

В этом году в Самаре уже появилось немало рынков и ярмарок выходного дня. Например, открывали постоянную ярмарку у музея Алабина. А в субботу и воскресенье работали рынки формата продажи с машин у стадиона «Солидарность Арена», в районе спорткомплекса «Грация» и в Крутых Ключах.

Власти города считают, что с помощью открытия ярмарок смогут добиться снижения цен на продукты. На сегодняшний день торговые ряды делают в виде модульных и шатровых павильонов. Такие рынки можно найти на улице Тухачевского и около торгового центра «Космопорт». Однако, по словам продавцов, работающих у ТЦ, шатровые ярмарки в итоге не оправдывали надежд из-за небольшого трафика покупателей, пишет 63.ру.