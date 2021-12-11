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В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии

11 декабря 2021 11:13
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В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии

10 декабря 2021 года на площадке регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова открылся III Форум по цифровой дипломатии.

За три года он успел стать авторитетной площадкой для обсуждения и решения важнейших задач цифрового развития, в том числе таких глобальных, как формирование профессионального  IT-сообщества, обеспечение информационной безопасности и формирование имиджа России на международной арене.

Участниками форума стали ведущие эксперты и молодые специалисты в области дипломатии, государственного управления и цифровых технологий из разных городов России и ближнего зарубежья – Армении, Беларуси и Таджикистана.

В течение трех дней им предстоит обсудить влияние «цифры» на различные сферы общественной жизни – от экономической и социальной до внешней политики государств и СМИ.

В официальном открытии Форума в онлайн и очном формате приняли участие представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и его представительства в г. Самаре, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области.

Ежегодный формат Форума цифровой дипломатии – лучшее доказательство его востребованности и экспертности, - отметила в приветствии к участникам форума Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова: «Очень приятно вновь обращаться к Самаре.  За последние годы ваш город утвердился в качестве важнейшего центра IT-индустрии России и стал одной из ключевых площадок для проведения российских и международных мероприятий, таких как "Volga CTF", VSFI, 404 fest и других». 

Приветственный адрес участникам Форума направил Губернатор  Самарской области Дмитрий Азаров. «Цели Форума созвучны национальному проекту «Цифровая экономика», реализуемому по инициативе Президента РФ В.В. Путина, - отметил Глава региона. - Сегодня на повестке форума важнейшая тема - создание цифрового социума, и она требует комплексной проработки всех аспектов. С каждым годом влияние цифровых технологий на различные сферы общественной жизни увеличивается, а значит  крайне важно рационально использовать возможности «цифры», чтобы они служили исключительно во благо конкретного человека и общества в целом». 

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что в рамках дискуссионной площадки будут разработаны практики, направленные на интеграцию усилий международного сообщества молодых учёных и специалистов, ​ в том числе из IT сферы, в целях преодоления глобальных цифровых вызовов.

«Очень важно, что вопросы цифровой дипломатии начинают обсуждаться среди молодежи, - подчеркнул исполнительный директор Центра внешнеполитического сотрудничества им Е.М. Примакова, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки общественной дипломатии А.М. Горчакова Роман Гришенин. – Самарская область без сомнений становится центром продвижения цифровой повестки в массы и для этого в регионе есть все условия: высококлассные специалисты и площадки».

Успешной работы участникам форума пожелала руководитель департамента внешних связей Администрации Губернатора Вера Щербачёва: «Уверена, что участие в Форуме будет для вас продуктивным, желаю всем вам плодотворных дискуссий и интересной работы».

Научная программа Форума представлена серией панельных дискуссий на темы влияния информационных технологий на социальную сферу, вызовы информационной безопасности в современном социуме и влияние цифровых СМИ и новых соцсетей на общество, а также дискуссионным клубом «Цифровые, количественные и качественные методы в гуманитарных исследованиях».

Организатором мероприятия выступает Самарская региональная общественная организация «Мир Молодежи» при поддержке Фонда Горчакова, Правительства Самарской области, Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева и Проектного офиса цифрового развития Самарской области.

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