Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область в топе регионов по числу участников, допущенных до полуфиналов: 30 семейных команд приглашены от нашего региона. 
«Это у нас семейное»: участники конкурса поделились секретами воспитания ко Дню отца
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии».
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.
В Самаре открылся четвертый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Внимание! Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара»: плановые ремонтно-профилактические работы на неделю
Целью мероприятия стало знакомство с передовыми практиками и технологиями, применяемыми на одном из ключевых предприятий региона.
Участники «Школы героев» осваивали мастерство управления на КбшЖД
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.08
0.24
EUR 92.08
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре открылся четвертый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»

17 октября 2025 16:29
114
Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.

Сегодня, 17 октября, в торговом центре «Гудок» состоялось торжественное открытие четвертого маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области». Мероприятие, ставшее ключевой площадкой для демонстрации потенциала региональной легкой промышленности и дизайна, проходит при правительства Самарской области.  0+

Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня. 

Главная тема фестиваля — культурный код, который отражает уникальные традиции, самобытность и творческий потенциал Самарской области. Через моду, ремесла и современный дизайн участники раскрывают богатое наследие, объединяя историю, стиль и инновации.

«Фестиваль моды, как и мода в целом, – это гибкий и динамичный процесс, который отражает тренды и запросы общества. Мы, как организаторы, стремимся идти в ногу со временем. В этом году тематика культурного кода региона станет сквозной нитью фестиваля. Мы увидим отражение нашей истории, традиций, национального костюма и образа жизни в работах представленных брендов, в выставочной и лекционной программах», — говорит генеральный продюсер маркет-фестиваля, член Союза Дизайнеров России Мария Казак.

Открыли фестиваль самарские бренды — участники Московской недели моды, которые покажут свои новые коллекции. В этом году гости увидят более 50 показов с коллекциями осень-зима 2025-2026. 

С приветственным словом от имени правительства Самарской области выступил заместитель министра промышленности и торговли Дамир Галиуллин. Он вручил представителям ведущих брендов фешн-индустрии региона почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области и минпромторга.  

На маркет-площадке фестиваля развернулись масштабные павильоны моды, где более 100 участников представляют продукцию локальных брендов: одежду, обувь, сумки, аксессуары, украшения и изделия ручной работы. Гости могут не только познакомиться с творчеством самарских дизайнеров, но и приобрести оригинальные вещи, созданные с вниманием к деталям и уважением к традициям.

Параллельно с выставкой-продажей самарских брендов работает «Всероссийская ярмарка», представляющая выставку народных промыслов. Эта инициатива реализуется в рамках проекта Минпромторга России, направленного на поддержку ремесленников.

Важным событием стало начало сотрудничества с Международным технофорумом креативных технологий АртПром, проводимым под эгидой Министерства промышленности и торговли России. Представители АртПрома, совместно с ведущим мировым телеканалом о моде World Fashion Channel, провели стратегическую сессию, направленную на объединение усилий искусства и промышленности для создания ярких и конкурентоспособных проектов. 

Совершенствование системы поддержки регионального бизнеса – одна из задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»  способствует развитию креативных индустрий региона, повышению престижа индустрии моды и рабочих профессий, а также увеличению туристической привлекательности Самарской области.

Место проведения фестиваля: г. Самара, Красноармейская, 131, ТЦ «Гудок».

 

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
17 октября 2025, 16:43
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений. Здравоохранение
83
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии».
17 октября 2025, 16:35
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии». Политика
97
Внимание! Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
17 октября 2025, 16:08
«РКС-Самара»: плановые ремонтно-профилактические работы на неделю
Внимание! Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные! ЖКХ
111
В центре внимания
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
185
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
176
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
492
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
334
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
373
Весь список