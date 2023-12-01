В Самаре открыли скульптурную композицию «Первый учитель»

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В пятницу, 1 декабря, состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Первый учитель».

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен «Годом педагога и наставника». Миссия Года - признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

В январе 2023 года было принято решение об установке скульптурной композиции, которая призвана привлечь внимание к педагогической профессии и воздать должное уважение учителям и наставникам, а также повысить престиж профессии учителя.

Скульптура высотой около 2 метров расположилась в сквере на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной, возле муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр развития образования»

«Молодая женщина в шифоновом платье с длинным рукавом. Педагог подходит к парте, ее взгляд устремлен в будущее. Одной рукой она держит книгу, а вторая рука дотрагивается до парты. На парте есть выемки для ручек и чернильница, а на плинте у ног молодого учителя расположился «бумажный самолетик»», - именно так увидел образ учителя скульптор Максим Рассказов. По его замыслу композиция должна отражать представление об учителе людей разных поколений.

В работе над скульптурой «Первый учитель» непосредственное участие принимал и отец Максима, скульптор Владимир Рассказов. Творческий тандем отца и сына позволил в кратчайшие сроки появиться такой скульптурной композиции, где можно почувствовать себя снова учеником и вспомнить школьные годы.

Фото: администрация Самары