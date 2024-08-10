В Самаре открыли пункты сбора помощи для жителей Курской области

229

В Самаре открыли сразу несколько пунктов сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Их адреса опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— Пункты сбора гуманитарной помощи открыты в Самарском реготделении «Единой России» на Революционной, 107 с 9 до 18 часов по будням и с 10 до 14 часов в субботу и в каждом местном отделении нашей партии. Сбор гуманитарной помощи осуществляет также Общественная Палата Самарской области на Фрунзе, 110а, телефон для справок: 8–902–381–61–62, — написал политик в своем телеграм-канале.

За последние несколько суток Курская область подверглась масштабному удару. Президент России Владимир Путин призвал регионы включаться в оказание помощи Курской области, которая подвергается атакам со стороны ВСУ. Уже несколько регионов начали принимать местных жителей.

В область также направили бригады медиков, в том числе из Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что город готов принять на лечение пострадавших. Со словами поддержки выступил и врио губернатора Самарской области. Он подчеркнул, что регион уже имеет опыт оказания помощи жителям приграничных районов РФ.

Фото: pxhere.com