В Самаре открыли мемориальную доску Нине Ляпиной, героически погибшей во время Великой Отечественной войны

Я нашел ошибку
Главные новости:
 Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства.
Вячеслав Федорищев сообщил о выделении Самарской области 8,6 млрд рублей из федерального бюджета
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
В Самаре почтили память жертв теракта, который произошел в Беслане 21 год назад
Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении».
Фестиваль фитнеса завершил цикл летних мероприятий проекта «Самара в движении»
Потребовалась помощь спасателей.
На базе отдыха «Каскад» мужчина получил травму ноги при падении с 6-метровой высоты 6 метров
Было изъято игровое оборудование.
Самарец заплатит штраф за незаконную игорную деятельность
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +18, +20°С.
4 сентября в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза до +21°С
СамАрт откроет сезон 4 сентября премьерой Дениса Хусниярова - спектаклем «Товар любовь».
Самарский ТЮЗ «СамАрт» открывает 95-й театральный сезон
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.59
0.16
EUR 93.84
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре открыли мемориальную доску Нине Ляпиной, героически погибшей во время Великой Отечественной войны

3 сентября 2025 17:56
181
Её имя носит Самарский медицинский колледж. А теперь памятная доска установлена на фасаде здания школы №70, где она училась.

В Самаре прошла торжественная церемония открытия памятной доски Нине Ляпиной, фельдшеру и бойцу, героически погибшей во время Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников и министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

С идеей об увековечивании памяти Нины Ляпиной в школе №70, где она училась, выступили директор Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестёр Вероника Пятикоп, директор школы №70 Елена Косилова.

«В год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества, во время проведения специальной военной операции – наши патриотические чувства, наш гражданский долг призывают нас именно так помнить историю, именно так чтить память наших героев. Мемориальная доска, посвященная её памяти, будет всегда напоминать нам и следующим поколениям о героизме, мужестве и отваге советского народа в годы Великой Отечественной войны», - подчеркнул Геннадий Котельников.

За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков, фельдшер Нина Дмитриевна Ляпина награждена (посмертно) медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. Её имя носит Самарский медицинский колледж. А теперь памятная доска установлена на фасаде здания школы №70, где она училась.

«Жизнь Нины Дмитриевны - пример верности профессии и гражданскому долгу, воплотившихся в подвиге молодой девушки, не раздумывая отдавшей жизнь ради Победы. Воспитание патриотизма и верности к профессии медицины со школьной скамьи — важная задача,которая требует внимания со стороны образования и общества в целом. Пример Нины Дмитриевны, отдавшей свою жизнь ради спасения раненых солдат, вдохновляет молодое поколение не только на службу Родине, но и на служение людям. С раннего возраста дети должны быть вовлечены в изучение истории своей страны, включая подвиги медиков во время Великой Отечественной войны», - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

По словам директора Самарского медицинского колледжа им. Нины Ляпиной Надежды Ярочкиной, подвиг медицинских работников в годы войны сложно переоценить. Их силами более 17 миллионов бойцов были возвращены в строй. 85 тысяч медицинских работников погибли на фронте, выполняя свой профессиональный долг, из них 9 тысяч – медицинских сестер погибли.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
 Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства.
03 сентября 2025, 20:31
Вячеслав Федорищев сообщил о выделении Самарской области 8,6 млрд рублей из федерального бюджета
 Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства. Политика
50
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
03 сентября 2025, 19:35
В Самаре почтили память жертв теракта, который произошел в Беслане 21 год назад
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Общество
127
В центре внимания
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
99
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
201
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
231
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
278
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
270
Весь список