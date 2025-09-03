В Самаре открыли мемориальную доску Нине Ляпиной, героически погибшей во время Великой Отечественной войны

181

В Самаре прошла торжественная церемония открытия памятной доски Нине Ляпиной, фельдшеру и бойцу, героически погибшей во время Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников и министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

С идеей об увековечивании памяти Нины Ляпиной в школе №70, где она училась, выступили директор Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестёр Вероника Пятикоп, директор школы №70 Елена Косилова.

«В год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества, во время проведения специальной военной операции – наши патриотические чувства, наш гражданский долг призывают нас именно так помнить историю, именно так чтить память наших героев. Мемориальная доска, посвященная её памяти, будет всегда напоминать нам и следующим поколениям о героизме, мужестве и отваге советского народа в годы Великой Отечественной войны», - подчеркнул Геннадий Котельников.

За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков, фельдшер Нина Дмитриевна Ляпина награждена (посмертно) медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. Её имя носит Самарский медицинский колледж. А теперь памятная доска установлена на фасаде здания школы №70, где она училась.

«Жизнь Нины Дмитриевны - пример верности профессии и гражданскому долгу, воплотившихся в подвиге молодой девушки, не раздумывая отдавшей жизнь ради Победы. Воспитание патриотизма и верности к профессии медицины со школьной скамьи — важная задача,которая требует внимания со стороны образования и общества в целом. Пример Нины Дмитриевны, отдавшей свою жизнь ради спасения раненых солдат, вдохновляет молодое поколение не только на службу Родине, но и на служение людям. С раннего возраста дети должны быть вовлечены в изучение истории своей страны, включая подвиги медиков во время Великой Отечественной войны», - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

По словам директора Самарского медицинского колледжа им. Нины Ляпиной Надежды Ярочкиной, подвиг медицинских работников в годы войны сложно переоценить. Их силами более 17 миллионов бойцов были возвращены в строй. 85 тысяч медицинских работников погибли на фронте, выполняя свой профессиональный долг, из них 9 тысяч – медицинских сестер погибли.

