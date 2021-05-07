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В Самаре открылась выставка военной техники и вооружения

7 мая 2021 19:35
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Всего выставлено 8 единиц техники.

В Самаре начала свою работу выставка военной техники и вооружения, приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Экспозиция размещена на улице Чапаевской, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской.

На выставке представлена техника, которая находится на вооружении всех родов войск 2-й армии. Всего выставлено 8 единиц техники. В том числе: бронетранспортер БТР-82А, танк Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-2, дивизионная самоходная гаубица 2С19 «МСТА-С», зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», автомобиль Тайфун-К, медицинский модуль «Линза».

Напомним, что 7 мая на пл. Куйбышева прошла генеральная репетиция Парада Победы, и мощные машины, находящиеся на краю площади, не могли не привлечь внимание её многочисленных зрителей.

«У нас есть традиция, 7 мая мы всегда приходим на репетицию Парада, чтобы в спокойной обстановке осмотреть новинки нашей военной техники, иногда удаётся пообщаться с ребятами, которые служат, танкистами, связистами. В прошлые годы выставки не было. Я считаю, что это актуально. Потому что нам приходилось «ловить» колонну на улице Молодогвардейской, перед тем как она начинала двигаться по площади. А сейчас мы оценили, что это намного удобнее: возможно в течение нескольких дней приходить с детьми и внуками рассматривать всё это и фотографироваться на память», – отметила жительница Самары Вероника Богуславская.

В связи с проведением выставки, а также для обеспечения безопасности граждан, проезд автомобильного транспорта по данному участку улицы Чапаевской ограничен.

Выставка будет работать с 9:00 до 18.00 ежедневно и завершит свою работу в 14:00 часов 9 мая. Вход свободный.

Посещение выставки возможно только при соблюдении масочного режима и социальной дистанции!

 

Теги: выставка Самара техника

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