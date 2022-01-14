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В Самаре открылась историко-документальная выставка «За спасение жизни человека»

14 января 2022 13:06
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В Самаре открылась историко-документальная выставка «За спасение жизни человека»

В День Самарской губернии 13 января 2022 года в 11.00 в Клиниках Самарского государственного медицинского университета по адресу: г.Самара, пр.Карла Маркса, 165 б (главный корпус, 2-й этаж) состоялось открытие историко-документальной выставки «За спасение жизни человека» (из истории медицинских учреждений Самары). Экспозиция подготовлена Центральным государственным архивом Самарской области при поддержке управления государственной архивной службы Самарской области и  министерства здравоохранения Самарской области.

На выставке представлены документальные материалы, отражающие историю становления и развития старейших медицинских учреждений города. Все они были созданы в XIX веке, но продолжают действовать до сих пор. Документы рассказывают о работе учреждений земской медицины – Губернской земской больницы (ныне «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова»), лечебных учреждений, организованных на средства частного капитала – кумысолечебное заведение Н.В.Постникова (ныне «Самарский областной противотуберкулезный диспансер им. Н.В.Постникова»), больницы А.Н.Шихобалова (ныне «Самарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина») и др. В экспозицию включены первоисточники о деятельности лазарета для лечения военнослужащих местного военного гарнизона, а также Ольгинской общины сестер милосердия Общества Красного Креста. 

Уникальными являются документальные свидетельства о создании и деятельности кумысолечебного заведения Н.В.Постникова, а также первой в России Пастеровской станции. Именно Самара стала центром производства и применения вакцины против бешенства на территории Европейской России. В экспозицию включены материалы о борьбе с эпидемиями холеры и вакцинировании  в Самарской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. 

На выставке представлены экспонаты Самарской областной универсальной научной библиотеки, Самарской областной клинической больницы им. Середавина, Самарского областного музея им. П.В.Алабина и др. Это – фотоальбомы по истории главного медицинского учреждения региона на протяжении XX века, а также о борьбе с пандемией в настоящее время, уникальное издание «Краткий исторический очерк сооружения зданий для помещения Самарской общины сестер милосердия» и многое другое.

Выбор темы выставки ко Дню Самарской губернии – история медицинских учреждений – не случаен. Именно сейчас, когда медики Самарской области и всего мира не первый год борются со смертельным вирусом, подобные мероприятия являются не только научно-историческим трудом, приуроченным к памятному Дню Самарской губернии, но также являются своеобразной данью уважения медицинским работникам.  

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета выставка «За спасение жизни человека» будет представлена до 11 февраля. Есть возможность провести экскурсию для организованных групп. Для этого необходимо обратиться в Центральный государственный архив Самарской области по номеру телефона 8-846-200-98-86. 


 

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