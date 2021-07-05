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В Самаре открылась фотовыставка ОНФ «Завораживающая Антарктида» 
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В Самаре открылась фотовыставка ОНФ «Завораживающая Антарктида» 

5 июля 2021 17:55
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В экспозиции представлено 47 работ по одному из самых сложных яхтенных маршрутов, вдоль ледяного материка.

В Самаре открылась фотовыставка Общероссийского народного фронта «Завораживающая Антарктида», приуроченная ко Дню работника морского и речного флота. В экспозиции представлено 47 работ по одному из самых сложных яхтенных маршрутов, вдоль ледяного материка.

«Уже несколько недель в Губернии температура не опускается ниже 30 градусов, и всем горожанам хочется немного отдохнуть от это жары. Так
родилась идея фотовыставки. Показывать фотографии мы решили на главной достопримечательности города и месте притяжения горожан – набережной», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин.

В 2013 году автор работ, эксперт регионального штаба ОНФ, член Русского географического общества и член Ассоциации полярников Санкт-Петербурга Родион Светличнов, вместе с единомышленниками, решил пройти под парусом 75-футовой яхты по одному из самых тяжелых морских маршрутов через пролив Дрейка.

Весь путь занял чуть меньше месяца, но оно того стоило. Чарующая красота самого мирного места на земле никого не оставила равнодушным. Также удалось побывать на 3-х полярных станциях где путешественники поближе  познакомились с местной флорой и фауной и передали свои впечатления нам, с помощью фотографий.

««Бороться и искать, найти и не сдаваться...» Как бы пафосно не звучало, эта фраза отвечает моим чувствам и эмоциям, которые я испытываю от
путешествий. Зоны Арктики и противоположная им Антарктика стали для меня сильной привязанностью. Сам процесс- это больше проверка психологических качеств. Средней физической подготовки любого здорового человека для этого достаточно. Если у вас есть желание отправиться в свою первую экспедицию, обязательно сделайте это! Эмоции от совершенных путешествий дают стимул и задел на новые экспедиции» - отметил Родион Владимирович.

Выставка вызвала большой интерес у отдыхающих на самой длинной речной набережной в России. Больше всего прохожие рассматривали и
фотографировались с пингвином-альбиносом. На момент, когда была сделана фотография, Родион Владимирович еще не знал, что это огромная редкость в природе, и многие исследователи и телеканалы пытаются найти таких пингвинов по многу лет.

Набережная Волга только первая точка маршрута фотовыставки, активисты повезут фотографии по всем значимым общественным пространствам города, чтобы показать Самарцам красоту Южного полюса и его обитателей. В Самаре, городе на Волге, живет большое количество работников речного флота, и активисты народного фронта решили ввести новую традицию к их профессиональному празднику. Общественники подготовили макет праздничных ленточек, и в 4 июля раздавали всем прохожим.

«Введение новой традиции немного волнительно, но мы очень надеемся, что она приживется в Самаре. Когда мы только начали подходить к людям с ленточками, они смотрели на нас с недоумением, но, когда узнавали о Дне речника, с удовольствием вешали ленточки на одежду и сумочки. К вечеру на набережной почти не осталось людей без ленточек, и на это было очень приятно смотреть», - рассказала участница команды «Молодежка ОНФ» в Самарской области Елизавета Прохорова, рассказали в пресс-службе реготделения ОНФ.

 

Фото:  пресс-служба  реготделения ОНФ

Теги: «Завораживающая Антарктида» Мероприятия Самара фотовыставка

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