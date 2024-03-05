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В Самаре открылась библиотека для родителей детей с различными нарушениями развития

5 марта 2024 19:34
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БФ "Другое детство": был закуплен и сформирован книжный фонд для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и для специалистов, работающих в сфере "особого" детства.

27 февраля в Самаре состоялось торжественное открытие «Библиотеки Другого детства – Самарская область» - уникального и социально важного проекта, который был поддержан Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

В рамках проекта благотворительным фондом "Другое детство" был закуплен и сформирован книжный фонд для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и для специалистов, работающих в сфере "особого" детства. В него вошла литература по воспитанию, обучению, развитию, социализации и абилитации детей с различными нарушениями развития, художественные произведения об особенных детях и людях с "особыми" диагнозами, вдохновляющие и мотивационные книги. 

Выбрать издания для библиотеки помогали психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по адаптивной физкультуре, врачи. Также учитывались пожелания родителей особенных детей относительно книг, которые они хотели бы изучить и почитать, чтобы лучше понимать диагноз своего ребёнка и возможности для его абилитации.

По словам Михаила Батта – Президента благотворительного фонда «Другое детство»:

- Открытие «Библиотеки Другого детства» в Самаре – это новый виток развития для нашего фонда. Мы смогли выйти на региональный уровень и, тем самым, поддержать самарских родителей, которые растят детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Они давно мечтали о такой уникальной библиотеке. Аналогичный проект успешно реализуется фондом "Другое детство" в Тольятти с августа 2021 года. В 2023 году он вошёл в ТОП 100 лучших социальных проектов России по оценке Фонда президентских грантов.

Книжный фонд "Библиотеки другого детства – Самарская область" закуплен на сумму около 855 тысяч рублей. Для удобства читателей каждая книга приобретена в нескольких экземплярах.

Директор Централизованной системы детских библиотек Халитова Татьяна Алексеевна поделились с гостями планами по проекту «Библиотека Другого детства»:

- Сегодня у нас состоялось значимое событие – открытие «Библиотеки Другого детства». В книжный фонд вошли 658 изданий. Такой специализированной литературы не было ни в одной детской библиотеке городского округа Самары. Мы гордимся тем, что в нашей самой большой и комфортной детской библиотеке появился островок знаний для родителей особенных детей.

Наша организация включает 27 детских библиотек, которые расположены в девяти административных районах города Самары. Внутрисистемный книгообмен позволит родителям, педагогам и всем, кто заинтересован в литературе из «Библиотеки Другого детства», заказать интересующие книги в ближайший филиал у дома.

Дополнительно по проекту «Библиотека Другого детства – Самарская область» для родителей и коррекционных специалистов запланированы бесплатные лекции, которые пройдут в Тольятти и Самаре.

Поддержать коллектив фонда «Другое детство» пришли представители Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Министерства социально-демографической и семейной политики, специалисты в сфере образования и абилитации детей с различными нарушениями развития.

Где можно посмотреть и взять книги?
-  "Централизованная система детских библиотек", Детская библиотека №25
г. Самара, пр-т Карла Маркса, 21, тел. +7-846-338-36-03

 

Фото:   БФ «Другое детство»

Теги: Самара

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