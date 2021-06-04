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В Самаре определили делегатов на всероссийские соревнования водителей трамвая

4 июня 2021 16:48
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Безупречное прохождение всех этапов городского конкурса профмастерства водителей трамвая стало гарантией участия во всероссийских состязаниях.

Сегодня на кольцевой разворотной площадке, расположенной за стадионом «Солидарность Арена», определяли делегатов на всероссийские соревнования водителей трамвая.

«В финал городского этапа вышли 9 водителей – лучших в своих подразделениях. Предварительно состязания прошли во всех 3-х депо города. Победители будут защищать честь Самары и Самарской области на Всероссийском конкурсе, который пройдет в Волгограде с 16 по 18 июня. Он организуется один раз в два года», – пояснил заместитель директора ТТУ по эксплуатации, главный судья конкурса Валерий Бобков.

Конкурсанты сдают экзамен на знания Правил дорожного движения, устройства и технической эксплуатации трамваев, демонстрируют приемку подвижного состава перед выездом на линию и культуру обслуживания пассажиров и, конечно, оценивается водительское мастерство.

Жюри подчеркивает, что это – не просто профессиональные, а жизненно необходимые требования для обеспечения безопасности движения и перевозок, и потому муниципальный перевозчик старается сделать все возможное, чтобы обслуживание пассажиров было на высоком уровне.

«Это крайне важно, потому что касается, прежде всего, пассажиров. Так, несмотря на разгар пандемии, в прошлом году услугами предприятия, то есть трамваями и троллейбусами горожане воспользовались 60 миллионов раз – такова статистика перевозок. Конкурс направлен на то, чтобы поднять престиж водителя трамвая, сократить дефицит кадров и главное – определить самых достойных, с которых коллеги будут брать пример и совершенствовать свою ежедневную работу», – отметил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Один из самых сложных – этап «Комфортное вождение», который конкурсанты в шутку называют «Не урони бабушку». Стоит отметить, что ни одна бабушка во время конкурса не пострадала: «бабушка» – это большая кружка, наполненная почти до краев водой, которую нужно довезти, не пролив ни капли. На финише сухая салфетка под кружкой, размещенной на полу в середине салона – подтверждение тому, что с заданием водитель справился на отлично!

«Езда по трассе требует не только мастерства, безупречности, но и выдержки. Особенно, если речь идет о скоростном вождении, конечно, с соблюдением Правил дорожного движения. На конкурсе предусмотрены разные скоростные режимы – 5, 15, 20 и 40 км/ч, а также экстренное торможение. И когда я сажусь в трамвай, ощущаю, что мы с ним становимся одним целым. Мне все в этой работе нравится», – рассказал водитель трамвайного депо «Кировское» Сергей Панин.

Сергей Панин занял I место на городских соревнованиях, а затем вошел в пятерку лучших водителей трамвая в стране.

Среди нынешних конкурсантов были и молодые водители. При этом они стремительно набирают опыт и профессионализм.

«Раньше я работала свадебным декоратором. Однажды, услышав объявление «ТТУ», решила рискнуть и поменять свой жизненный маршрут. Очень захотелось освоить новую профессию, которую я очень полюбила, как и синий форменный костюм – его мы надеваем обычно в праздничные дни. А конкурс для меня – это тоже праздник!», – поделилась впечатлениями водитель трамвая Роза Добровольская.

Сегодня же стало известно, что вторым представителем Самары на всероссийском конкурсе станет сотрудник городского депо «ТТУ» Никита Долганов, которому по итогам самарского этапа вручены Печётная грамота и памятный кубок.

Фото: администрация Самары

Теги: водители трамвая соревнования

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