В Самаре определили лучшую команду по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП

154

В Самаре прошли соревнования на звание «Лучшая команда Главного управления МЧС России по Самарской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2025 году».

В состязаниях, проводимых на базе 5 пожарно-спасательной части, приняли участие 7 команд.

В упорной борьбе команды продемонстрировали практические навыки оперативной деблокировки и эвакуации условно пострадавших из салона автомобиля, а также оказания им первой доврачебной помощи. Как и на месте реального дорожно-транспортного происшествия в соревнованиях счет шел на секунды.

Строгое жюри в первую очередь оценивало скорость реагирования, правильную оценку ситуации, а также слаженность и грамотность действий всей команды.

- Задача наших специалистов быстро и без суеты оградить, обездвижить, обесточить транспортное средство, проверить газовое оборудование, потушить возгорание, произвести деблокировку пострадавших и оказать им первую помощь до приезда медиков, - перечислил этапы состязаний спасатель 1-го класса Специализированной пожарно-спасательной части Вадим Толмачев.

- Такие состязания мы проводим с 2008 года с целью практической отработки навыков по оказанию помощи гражданам, попавшим в ДТП, повышения уровня профессиональной подготовки личного состава подразделений федеральной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, сокращению временных показателей реагирования на ДТП, - рассказал заместитель начальника Управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Самарской области Игорь Шестоперов.

По итогам соревнований определены лучшие команды 3 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Самарской области.

1 место завоевала команда Специализированной пожарно-спасательной части (г. Самара), 2 место - команда 7 пожарно-спасательного отряда (г. Сызрань) и 3 место – команда 3 пожарно-спасательного отряда (г. Самара).

Фото: ГУ МЧС СО