В Самаре ограничат движение транспорта во время Крестного хода, посвященного Дню памяти Святителя Алексия

162

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Крестного хода, посвященного Дню памяти Святителя Алексия, с 10:00 до 12:00 2 июня 2022 года на территории города Самара будет ограничено движение транспорта. Данная ограничительная мера коснется улицы Степана Разина на участке от Венцека до Пионерской, а также улицы Венцека от площади Революции до улицы Максима Горького.

Помимо этого, на указанных участках с 20:00 1 июня 2022 года до 12:00 2 июня 2022 года будут запрещены остановка и парковка транспортных средств.

Обращаем внимание горожан на то, что с 10:00 до 12:00 2 июня 2022 года автобусы маршрутов №№ 261 и 297 будут следовать по скорректированной схеме.

Подробнее с временными схемами организации дорожного движения, включая трассы следования городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

2 июня – в праздник Вознесения Господня и в день перенесения мощей Святителя Алексия – в центре столицы региона будет проведен крестный ход. Святой Алексий жил в XIV веке. Он был митрополитом Киевским, Московским и всея Руси, его считают небесным покровителем Самары.

Фото: администрация Самары