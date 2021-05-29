Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам Собянина, впервые за сто лет в Москве открывается новый вокзал.
В Москве открылся новый железнодорожный вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования
Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу.
Россия согласовала рейсы Air France из Парижа в Москву и обратно в обход Белоруссии
В связи со строительством транспортной развязки.
В Самаре ограничат движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
В Самаре заболели 24 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Ориентировочно  до 20 августа текущего года. В связи со строительными работа на мостовом переходе "Самарский".
В Самаре изменится маршрут движения троллейбусов №6
Объявлен жёлтый уровень опасности.
Ночью и днем 30 мая в губернии возможны грозы и сильный ветер
Вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые в том числе устанавливают запрет приводить на пляжи животных, за исключением собак-поводырей.
Фотографам с животными разрешено работать только на пляжах не предусмотренных для купания
Россияне назвали любимое мороженое
Россияне назвали любимое мороженое
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре ограничат движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой

29 мая 2021 15:41
132
В связи со строительством транспортной развязки.

В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии с сегодняшнего дня и по 23:00 06 июня 2021 года временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой.                                               
Объезд закрытого участка возможен по улицам Тихвинской, Советской Армии, а также по основному ходу улицы Ново-Садовой. Также обращаем внимание на то, что участок дублёра улицы Ново-Садовой от улицы Гастелло до улицы Потапова на время ограничения движения работает в двустороннем режиме!

 

 

Теги: ограничение движения строительство транспортной развязки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег».
28 мая 2021, 15:19
В Самаре временное ограничат движение транспорта по нескольким улицам
В связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег». Транспорт
449
В связи с производством работ по переустройству сетей водопровода.
21 мая 2021, 14:07
На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии временно ограничат движение транспорта
В связи с производством работ по переустройству сетей водопровода. Общество
984
Оно будет действовать до 30 декабря 2025 года. 
17 мая 2021, 14:56
На мосту через реку Самара ограничено движение грузового транспорта
Оно будет действовать до 30 декабря 2025 года.  Общество
530
В центре внимания
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
456
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
423
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
28 мая 2021  10:22
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Транспорт
429
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
717
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
743
Весь список