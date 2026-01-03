Я нашел ошибку
Главные новости:
По информации Приволжского УГМС 4 января в Самаре ночью -7, -9°С, днем -1, -3°С. На дорогах снежные заносы.
4 января в регионе снег, метель, сильный ветер, до -6°С
В Кировском районе Самары произошел пожар в автосервисе
В самарском парке Гагарина сгорел аттракцион
В Минздраве Самарской области напомнили о мерах безопасности в праздники
В Госдуме назвали сроки принятия мер против «схемы Долиной»
Во время пожара в Новокуйбышевске из здания эвакуировали 12 человек, трое из них — дети.
Движение на трассе М-5 «Урал» в Самарской области ограничили из-за метели 3 января
В Самаре обжалуют приговор по делу о покушении на депутата Госдумы
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
В Самаре обжалуют приговор по делу о покушении на депутата Госдумы

182
Председатель СК Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил доклад об итогах расследования уголовного дела, которое было возбуждено из-за нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева.

«29 декабря 2025 года суд признал 20-летнего молодого человека виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и назначил ему два года десять месяцев колонии-поселения. Мужчину освободили в зале суда. Несовершеннолетний признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Он освобожден от ответственности из-за истечения сроков давности. Третий фигурант оправдан», — напомнили представители ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику доложить о результатах расследования уголовного дела, собранной доказательственной базе и объяснить, чем был мотивирован вынесенный приговор.

Также региональная прокуратура направила в суд Промышленного района апелляционное представление на вынесенный приговор.

«Апелляционное представление на не вступивший в силу судебный акт принято к рассмотрению», — следует из карточки дела.

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев и сам планирует обжаловать приговор. Об этом он писал в своем Telegram-канале.

Гособвинение запрашивало для двоих взрослых фигурантов наказание в виде 11 лет и 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима, а для несовершеннолетнего — 6 лет 6 месяцев воспитательной колонии, пишет 63.ру.

Конфликт, о котором идет речь, произошел в июле 2024 года. По словам Михаила Матвеева, он проезжал по 9-й просеке и заметил группу мигрантов, которые приставали к прохожим. Депутат решил вмешаться и в результате получил травму головы. Коммунист назвал напавших на него иностранцев «интернациональной бандой».

В центре внимания
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
579
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
750
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1022
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
1963
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025  17:40
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
998
