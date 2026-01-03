В Самаре обжалуют приговор по делу о покушении на депутата Госдумы

Председатель СК Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил доклад об итогах расследования уголовного дела, которое было возбуждено из-за нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева.

«29 декабря 2025 года суд признал 20-летнего молодого человека виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и назначил ему два года десять месяцев колонии-поселения. Мужчину освободили в зале суда. Несовершеннолетний признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Он освобожден от ответственности из-за истечения сроков давности. Третий фигурант оправдан», — напомнили представители ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику доложить о результатах расследования уголовного дела, собранной доказательственной базе и объяснить, чем был мотивирован вынесенный приговор.

Также региональная прокуратура направила в суд Промышленного района апелляционное представление на вынесенный приговор.

«Апелляционное представление на не вступивший в силу судебный акт принято к рассмотрению», — следует из карточки дела.

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев и сам планирует обжаловать приговор. Об этом он писал в своем Telegram-канале.

Гособвинение запрашивало для двоих взрослых фигурантов наказание в виде 11 лет и 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима, а для несовершеннолетнего — 6 лет 6 месяцев воспитательной колонии, пишет 63.ру.

Конфликт, о котором идет речь, произошел в июле 2024 года. По словам Михаила Матвеева, он проезжал по 9-й просеке и заметил группу мигрантов, которые приставали к прохожим. Депутат решил вмешаться и в результате получил травму головы. Коммунист назвал напавших на него иностранцев «интернациональной бандой».