«Полицейский Дед Мороз» пришел в гости к воспитанникам социально-реабилитационных центров региона

Сотрудники областного гарнизона полиции и представители Общественных советов при территориальных органов внутренних дел посещают воспитанников социально-реабилитационных центров.

Начальник отдела полиции по городу Октябрьску Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» подполковник полиции Александр Огурцов и член Общественного совета Павел Ашурков пришли в гости к воспитанникам Центра, где в свою очередь, на новогоднем утреннике, дети читали стихи, пели песни и рассказывали гостям о своих успехах.

Полковник полиции напомнил о правилах безопасности и призвал подростков хорошо учиться и быть законопослушными.

Начальник Отдела МВД России по Приволжскому району подполковник полиции Владимир Незванкин совместно с представителем Общественного совета Петром Рочевым поздравили ребят с новогодними праздниками и напомнили о правилах поведения в общественных местах и в сети Интернет.

Начальника Отдела МВД России по Кошкинскому району полковника полиции Алексея Колесова и председателя Общественного совета Глеба Мотолыгина ребята встретили красочным новогодним представлением с участием сказочных персонажей.

Сотрудники полиции отмечают, что самая главная цель – это создать ребятам праздничное настроение, и напомнить о необходимости законопослушного поведения.

Дети, в свою очередь, выразили благодарность гостям за внимание и поддержку.

В завершение встреч полицейские пожелали ребятам исполнения сокровенных желаний, хороших оценок и достижения поставленных целей, а, главное, безопасного года и вручили подарки от «Полицейского Деда Мороза», которые станут приятным напоминанием о волшебной встрече, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО