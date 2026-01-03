Я нашел ошибку
Главные новости:
Оформить социальный контракт можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства.
Более 5,7 тысяч жителей Самарской области повысили доходы с господдержкой
Сотрудники полиции отмечают, что самая главная цель – это создать ребятам праздничное настроение, и напомнить о необходимости законопослушного поведения.
«Полицейский Дед Мороз» пришел в гости к воспитанникам социально-реабилитационных центров региона
Это позволило создать комфортные и современные условия для тысячи пациентов и медицинских работников.
За год в регионе обновили более 150 объектов здравоохранения
Официальная дата открытия маршрута будет объявлена сразу после завершения всех необходимых работ и финальных проверок.
Артур Абдрашитов лично проверил готовность автозимника «Шелехметь – Белые домики»
По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности.
4 января в губернии ожидается очень сильный ветер, днем сильный снег, на дороге снежные заносы
Библиотека представляет вниманию самарцев тематические выставки литературы, а также экспозицию произведений арт-группы «Горынычи».
СОУНБ открыта для посетителей на новогодние праздники
Главные врачи не только контролируют текущую работу, но и активно взаимодействуют с персоналом на местах.
Главные врачи медучреждений проверяют работу больниц и поликлиник региона
1 января родились 13 мальчиков и 21 девочка.
В первый день нового года в губернии родились 34 малыша
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Артур Абдрашитов лично проверил готовность автозимника «Шелехметь – Белые домики»

188
Сегодня врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов выехал на место, чтобы оценить готовность временной дороги, которая проходит по территории Национального парка «Самарская Лука».

Работы продолжаются в активном режиме, но для полного промерзания грунта и обеспечения безопасности требуется время. Сейчас находиться на зимнике небезопасно.

Фото:   минтранс СО

