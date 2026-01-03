Артур Абдрашитов лично проверил готовность автозимника «Шелехметь – Белые домики»

Сегодня врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов выехал на место, чтобы оценить готовность временной дороги, которая проходит по территории Национального парка «Самарская Лука».



Работы продолжаются в активном режиме, но для полного промерзания грунта и обеспечения безопасности требуется время. Сейчас находиться на зимнике небезопасно.



Официальная дата открытия маршрута будет объявлена сразу после завершения всех необходимых работ и финальных проверок.

Фото: минтранс СО