Ограничено движение маршрутного и грузового транспорта на М-5 «Урал» с 1034 км по 1194 км

Введение временного ограничения движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на М-5 «Урал» с 1034 км по 1194 км.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор» введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 1034 км по 1194 км (м.р. Красноярский, м.р. Сергиевский, м.р. Исаклинский, м.р. Камышлинский).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 10.00, 4 января.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».