4 января в губернии ожидается очень сильный ветер, днем сильный снег, на дороге снежные заносы

По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. 4 января местами в Самарской области ожидается очень сильный ветер, порывы 25 м/с, метель при видимости 500-1000 м., днем сильный снег, на дороге снежные заносы.

МЧС России напоминает автолюбителям:

- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю «ведущей» машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

пешеходам:

- передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;

- выходи из дома заблаговременно, не торопись;

- подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: ГУ МЧС СО