Главные новости:
Оформить социальный контракт можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства.
Более 5,7 тысяч жителей Самарской области повысили доходы с господдержкой
Сотрудники полиции отмечают, что самая главная цель – это создать ребятам праздничное настроение, и напомнить о необходимости законопослушного поведения.
«Полицейский Дед Мороз» пришел в гости к воспитанникам социально-реабилитационных центров региона
Это позволило создать комфортные и современные условия для тысячи пациентов и медицинских работников.
За год в регионе обновили более 150 объектов здравоохранения
Официальная дата открытия маршрута будет объявлена сразу после завершения всех необходимых работ и финальных проверок.
Артур Абдрашитов лично проверил готовность автозимника «Шелехметь – Белые домики»
По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности.
4 января в губернии ожидается очень сильный ветер, днем сильный снег, на дороге снежные заносы
Библиотека представляет вниманию самарцев тематические выставки литературы, а также экспозицию произведений арт-группы «Горынычи».
СОУНБ открыта для посетителей на новогодние праздники
Главные врачи не только контролируют текущую работу, но и активно взаимодействуют с персоналом на местах.
Главные врачи медучреждений проверяют работу больниц и поликлиник региона
1 января родились 13 мальчиков и 21 девочка.
В первый день нового года в губернии родились 34 малыша
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. 4 января местами в Самарской области ожидается очень сильный ветер, порывы 25 м/с, метель при видимости 500-1000 м., днем сильный снег, на дороге снежные заносы.

МЧС России напоминает автолюбителям:

- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю «ведущей» машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

пешеходам:

- передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;

- выходи из дома заблаговременно, не торопись;

- подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  ГУ МЧС СО

