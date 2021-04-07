В Самаре обсудили возможные архитектурные решения стелы «Город трудовой доблести»

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Во вторник, 6 апреля, в Администрации Самары прошла встреча с представителями московской делегации – победителями федерального конкурса на разработку лучшего архитектурно-художественного решения для стелы "Город трудовой доблести", организованного Российским военно-историческим обществом. Возглавил делегацию руководитель авторского коллектива, скульптор Денис Стретович.

В рамках визита гости областной столицы посетили музей РКЦ «Прогресс». Второй точкой стала Аллея Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров - место, где планируется установить стелу «Город трудовой доблести».

«Сегодня Аллея Трудовой Славы - это благоустроенная общественная территория, связанная с историей города и раскрывающая трудовой подвиг куйбышевцев в годы войны. Авторы проекта поддержали идею установки мемориала именно здесь. В ближайшее время нам необходимо будет решить вопросы, связанные с изображениями и текстами, которые могут быть нанесены на декоративное панно для размещения на пилонах», - пояснил Первый заместитель Главы города Максим Харитонов.

Также в рамках встречи участники обсудили возможные архитектурные решения памятного знака.

«Эта стелла должна венчать всю Аллею Трудовой Славы, где представлены основные промышленные предприятия города, весь промышленный и героический потенциал трудовой Самары», - отметил руководитель Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара Игорь Галахов.

Руководитель авторского коллектива пояснил, что общая идея будет объединять стелы в разных городах России, но высота, внешний облик и материалы, из которых выполнены монументы, - индивидуальны и будут представлены у каждого по-своему: в зависимости от истории и места расположения.

«Чем больше мы погружаемся в процесс, в тему, тем больше уходим от отвлеченного графического изображения. История Самары настолько мощная, что хочется запечатлеть некую документалистику, чтобы это был музей под открытым небом», - отметил скульптор.

В ходе визита авторская группа встретилась и с самарскими историками и краеведами. В завершении встречи были намечены пути реализации архитектурных предложений, достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии представителей профильных ведомств и авторского коллектива.