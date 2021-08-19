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В Самаре обсудили тему обращения с безнадзорными животными

19 августа 2021 17:56
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В Самаре состоялось расширенное заседание комиссии по местному самоуправлению, ЖКХ Общественной палаты Самары. 

В Самаре состоялось расширенное заседание комиссии по местному самоуправлению, ЖКХ Общественной палаты Самары. 
 
На повестке дня – обращение с безнадзорными животными. 
 
Отлов животных производится специализированной организацией при наличии заказ-наряда, который выдает Департамент городского хозяйства и экологии Самары. Основанием для выдачи заявки является обращение гражданина в письменной или электронной форме. Отлавливаемые в настоящее время в рамках муниципальных контрактов животные доставляются в приют «Добрые люди». 
 
Если признаки немотивированной агрессии у собаки отсутствуют, животное простерилизовано, привито и чипировано, его возвращают на прежнее место обитания. 
 
Однако, существуют и проблемные вопросы, которые связаны с реализацией данных положений. 
 
Для их решения будет создана рабочая группа, которая на следующей неделе выработает предложения и для города, и для области. Показавшиеся наиболее эффективными пути решения будут внедрены в городскую среду.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: безнадзорные животные заседание комиссии

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