В Самаре обсудили подготовку к Молодёжному форуму ПФО «иВолга»

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В Самаре прошло расширенное совещание по вопросам организации и проведения в 2025 году Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов, представители профильных ведомств и дирекции форума.

В этом году «иВолга» пройдёт с 24 по 29 июля на Фестивальной поляне Мастрюковских озёр. Мероприятие соберёт 1400 участников из всех регионов ПФО и других городов России в возрасте от 14 до 35 лет. Также ожидается приезд федеральных экспертов и гостей.

Открывая совещание, Олег Машковцев отметил, что поддержка и развитие талантливой молодёжи является одним из приоритетных направлений в стране. В Самарской области знаковым событием является форум «иВолга», а интерес молодых людей к участию в нём растет из года в год. Об этом свидетельствуют и результаты заявочной кампании: в текущем году своё желание принять участие в событии выразили более 28 тыс. граждан из 88 регионов Российской Федерации. Конкурс на место составил 20 человек.

«Форум “иВолга” – не просто окружное мероприятие. Это сильная содержательная платформа, важный инструмент формирования молодёжной политики и одно из ключевых событий в линейке Росмолодёжь.Форумы. Именно здесь рождаются решения, которые позже становятся точками роста в регионах. Мы видим высокий уровень подготовки, межведомственное взаимодействие и уверены, что форум пройдёт на достойном уровне», – подчеркнул заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

С приветственным словом также выступил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Он напомнил, что форум давно стал традиционным для региона.

«Для Самарской области “иВолга” — важная ежегодная работа с молодёжью. Мы гордимся тем, что в течение многих лет наш форум входит в число самых востребованных в стране, традиционно демонстрируя высокий конкурс на участие. Самарская область готова обеспечить все условия для его успешного проведения» — отметил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

В ходе совещания участники заслушали подробные доклады по всем направлениям подготовки форума. Дирекция представила актуальное состояние инфраструктуры: готовность установки палаточного городка, монтаж инженерных сетей, установка санитарных зон, благоустройство территории и функционирование инклюзивного городка. Также были обсуждены вопросы транспортной логистики: организация прибытия и размещения делегаций, движение трансферов и координация штабов на въезде.

Отдельный блок был посвящён содержательной программе форума. Презентована образовательная модель, включая основные тематические профили, программа «Время действовать!» и культурно-патриотический минимум. Подробно рассмотрена сюжетная игровая модель, по которой будут идти все участники — от треков до культурных мероприятий.

Большой интерес вызвала презентация культурно-досуговой программы: были представлены концепции окружных конкурсов — от фестиваля песни и конкурса шатров до турнира по дворовым видам спорта и фестиваля диджеинга. Обсуждались механизмы вовлечения всех делегаций в творческую активность.

«Подготовка к форуму ведётся поэтапно, с чётким пониманием всех задач. Мы видим большую вовлечённость федеральной дирекции, региональной команды и наших партнёров. Дирекция форума демонстрирует высокую организованность, оперативность и умение работать на результат. Именно в такой связке — слаженно и в постоянной коммуникации — мы обеспечим проведение форума на максимально высоком уровне», — поделился министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Особое внимание участники совещания уделили вопросам безопасности и медицинского сопровождения. Были озвучены меры по обеспечению правопорядка, действия силовых структур на Поляне, размещение постов охраны, маршруты эвакуации, готовность круглосуточного медицинского пункта, а также контроль со стороны Роспотребнадзора.

«Мы осознаём высокую степень ответственности и особую роль форума “иВолга” как точки притяжения молодёжных инициатив. Именно поэтому так важно, чтобы площадка была безопасной, современной, удобной и по-настоящему значимой для каждого участника. В этом году мы усилили патриотический и ценностный акценты, которые проходят через всю образовательную и культурную программы. Это наш вклад в формирование зрелого, ответственного гражданина», — добавила директор форума Кристина Гнатюк.

Расширенное совещание по вопросам организации и проведения в 2025 году Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» прошло в рамках семинар-совещания Дирекции и организаторов форума, которое стартовало 3 июля на базе Молодёжного многофункционального центра Самарской области, где встретилась форумная команда, в которую вошли представители более чем восьми субъектов Российской Федерации. Встреча была направлена на то, чтобы участники команды познакомились, синхронизировали планы и договорились о совместных действиях для эффективной организации форума. Отдельное внимание было уделено вопросам сопровождения участников, работе службы кураторов и вожатых, вопросам аккредитации и сопровождения участников до и во время форума. Формат позволил не только выстроить общий план, но и создать атмосферу командной сплочённости перед началом работы на Поляне.

Традиционно «иВолга» пройдёт в формате автономного полевого лагеря с подготовленной инфраструктурой и элементами безбарьерной среды.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание на форуме будет уделено теме сохранения исторической памяти и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В программе форума насыщенная образовательная программа, мастер-классы от ведущих экспертов, а также культурно-досуговые и спортивные мероприятия.

Участники будут распределены по семи тренинговым профилям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». На форуме пройдёт два конкурса: первый – грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты, второй – конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе, где у каждого участника будет возможность подать заявку и получить до 1 миллиона рублей на реализацию своей инициативы.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.