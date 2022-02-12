В Самаре ночью запланирован вывоз снега на полигоны: не оставляйте личный транспорт на дорогах

В ночь с 12 на 13 января запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе, на следующих участках:
- улица Народная от Шоссейной до Тихомирова,
- улица Галактионовская от Ульяновской до Маяковского,
- периметр пл. Куйбышева,
- ул. Молодогвардейская от Полевой до Ярмарочной,
- ул. Полевая от Мичурина в сторону Молодогвардейской,
- ул. Советской Армии от Ново-Садовой до МТЛ «Арена»,
- ул. Спортивная от железнодорожного вокзала в сторону Урицкого,
- ул. Авроры от Печерской до Антонова-Овсеенко,
- ул. Вольская от А. Матросова в сторону пр. Кирова,
- ул. Стара-Загора от Воронежской в сторону пр. Кирова.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог, сообщает администрация Самары.