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В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
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В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима

30 августа 2021 16:29
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Количество рейдов, охватывающих все виды общественного транспорта, увеличилось до 80 в неделю.

В Самаре с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, с целью противодействия коронавирусной инфекции усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Количество рейдов, охватывающих все виды общественного транспорта, увеличилось до 80 в неделю.

Требования к соблюдению масочного режима распространяются не только на пассажиров, но и на предприятия, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам.

«Горожане возвращаются из отпусков, школьники и студенты совсем скоро будут активно пользоваться общественным транспортом. Поэтому в преддверии нового учебного года и сезона проводим генеральную уборку. Моем салоны, дезинфицируем все поверхности, которые «соприкасаются» с пассажирами, например, валидаторы, поручни, ручки, сидения и двери, –  отметила Анна Замыцкая – представитель автотранспортного предприятия. – Также акцентируем внимание родителей на том, что перед 1 сентября нужно проверить транспортные и другие виды карт, которые будут в пользовании у детей, при необходимости осуществить пополнение. Кроме того, в течение первого учебного месяца нужно позаботиться о соответствующей справке из учебного заведения».

Наличие прививок и другие комплексные меры противодействия коронавирусной инфекции не являются поводом для отказа от ношения средства защиты органов дыхания от начала и до конца поездки. Маски нужно надевать еще перед входом в салон, при этом и рот, и нос должны быть закрыты.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: контроль масочный режим Мероприятия

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