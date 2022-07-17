В Самаре нашли опасный пляж

163

Жителям Самары запретили купаться на одном из популярных пляжей. Причина — пробы воды, которые не соответствуют нормам. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

— Выявили несоответствующие санитарному законодательству пробы воды на пляже первой очереди набережной от Ленинградской до Вилоновской. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Несмотря на отсутствие патогенных возбудителей, купаться на пляже больше не стоит, по крайней мере, временно. Там вывесят красный флаг или установят плакат «Купание запрещено», пишет 63.ру.