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В Самаре нашли опасный пляж

17 июля 2022 12:40
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В Самаре нашли опасный пляж

Жителям Самары запретили купаться на одном из популярных пляжей. Причина — пробы воды, которые не соответствуют нормам. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

— Выявили несоответствующие санитарному законодательству пробы воды на пляже первой очереди набережной от Ленинградской до Вилоновской. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Несмотря на отсутствие патогенных возбудителей, купаться на пляже больше не стоит, по крайней мере, временно. Там вывесят красный флаг или установят плакат «Купание запрещено», пишет 63.ру.

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