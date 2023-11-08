В Самаре наградили лучших сотрудников предприятия, обеспечивающего работу муниципальных автобусов

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На предприятии, которое обеспечивает автобусные перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, наградили лучших сотрудников. Акцию приурочили к профессиональному празднику – Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, его в этом году отметили 29 октября. А уже менее чем через 2 недели будут праздновать День работника транспорта – 20 ноября. В этот день в 1809 году Александр I подписал указ о создании первого в России единого государственного органа, контролирующего всю транспортную систему страны: управления водными и сухопутными коммуникациями, а также Корпуса инженеров путей сообщения.

Необходимость развития транспортной инфраструктуры и подготовки для этого высококлассных специалистов остается в числе основных задач и сейчас.

Более 30 водителей, кондукторов, инженеров, мастеров ремонта и обслуживания получили Грамоты и Благодарственные письма регионального Правительства и Администрации Самары. Те, кого отметили на торжественном собрании, ежедневно демонстрируют высокий профессионализм, преданность профессии и заботятся о безаварийных поездках и комфорте пассажиров.

Также поздравления звучали в адрес коллектива единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта».

«Это сложная и нужная работа, она на виду. От стабильной организации транспортного сообщения и, в том числе, автобусных перевозок, зависит очень многое, – подчеркнул руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Сергей Маркин. – В этом году на маршруты вышли 50 новых автобусов, которые получили высокую оценку как среди водителей и кондукторов, так и пассажиров. Желаю всем сотрудникам уверенности в завтрашнем дне, роста заработной платы, здоровья и, конечно, дальнейшего пополнения парка техники – на радость, прежде всего, пассажирам! Планы по обновлению подвижного состава есть и на следующий год – приложим максимум усилий, чтобы воплотить их в жизнь».

В числе награжденных Наталия Махалина, многократный победитель в номинации «Лучший кондуктор». В профессии она 17 лет, и ежедневно любовь к профессии только крепнет. Считает, что постоянное общение с людьми мотивирует к тому, чтобы развивать основное качество кондуктора – умение находить общий язык со всеми пассажирами.

«Есть постоянные пассажиры, которые уже почти как родные. Есть много попутчиков, которые относятся к персоналу транспортной отрасли очень уважительно, благодарят во время поездок, – рассказала кондуктор. – Порой бывают и сложные ситуации. Но несмотря ни на что, нужно ко всему относиться с пониманием и стараться всегда быть в хорошем настроении!».

«В современном обществе люди ценят и доброжелательность, и мобильность, и комфорт, и безопасность, поэтому важен вклад сотрудников всех профессий, задействованных в обеспечении перевозок», – считает председатель Самарской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Сергей Жуков.

Председатель профсоюза автотранспортного предприятия Анна Замыцкая отметила, что люди ждут такие праздники, с удовольствием приходят на торжественные мероприятия.

«Мы ценим их вклад в профессию, общественную работу. Немаловажно и то, что среди награжденных – наставники, которые помогают молодым сотрудникам войти в коллектив, закрепиться на предприятии, повысить мастерство, – прокомментировала Анна Замыцкая – А главная задача профсоюза – всесторонняя поддержка сотрудников. Для них организовываем спортивные мероприятия, концерты, предлагаем билеты в кино или театр. Для коллектива это тоже стимулы, которые помогают развиваться и качественно выполнять свою работу. Но, прежде всего, заботимся о достойных условиях труда, предоставлении социального пакета, дополнительной поддержке молодых специалистов, пополнении и сохранении штата».

С приветственным словом обратился и руководитель ООО «Самара Авто Газ» Александр Кочерыгин:

«Наша работа охватывает самую широкую гамму профессий, что позволяет сплотиться еще сильнее. Желаю всем сотрудникам процветания, достойных условий труда, а самое главное – довольных пассажиров!».

Участники торжественного собрания пригласили к сотрудничеству всех желающих связать свою жизнь с транспортной отраслью.

Фото предоставлено администрацией Самары