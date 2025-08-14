Я нашел ошибку
Главные новости:
На участке улицы Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной.
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с работами на канализационном коллекторе
В рамках дорожной кампании на этой неделе заменят асфальтовое покрытие проезжей части улицы Молодогвардейской.
В Самаре временно перекроют участок улицы Молодогвардейской
Автомобиль запросили бойцы для выполнения боевых задач.
Самарская область передала военным LADA NIVA 4x4
Так, в Новокуйбышевске, Красноярском и Волжском районах полицейские рассказали ребятам о правилах поведения в общественных местах, о последствиях совершения противоправных действий, в том числе за распространение информации экстремистской направленности,
Полицейские региона провели профилактические беседы с подрастающим поколением
В Октябрьском районе работает "Автобус здоровья"– специальный транспорт, который помогает жителям бесплатно добраться до поликлиники на диспансеризацию.
Более 40 маломобильных и пожилых пациентов в месяц проходят диспансеризацию благодаря "Автобусу здоровья"
12 августа в Самаре состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Самарской области.
Солистки САТОБ — среди лауреатов государственных наград
Более 43 тысяч многодетных семей проживают в Самарской области в настоящее время.
Многодетные семьи Самарской области получают помощь при подготовке детей в школу
Самарская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне Специальной военной операции. 
По просьбе военнослужащих в зону СВО отправлен автомобиль Нива 
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»

14 августа 2025 16:35
157
Первые из них прошли во дворах Советского и Кировского районов.

В Самаре начались мероприятия в рамках областной общественной акции «Самарская область – наш дом». Первые из них прошли во дворах Советского и Кировского районов, благоустроенных в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Жителей поприветствовали главы районов Вадим Бородин и Игорь Рудаков, депутат Самарской Губернской Думы Вера Попова, депутат Совета депутатов Советского внутригородского района Татьяна Танаева, депутат городской Думы Зоя Пономарева и руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» Антон Родионов. 

В рамках мероприятий вручены шесть памятных знаков Губернатора Самарской области «За служение людям». В Советском районе они вручены председателю общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ в Советском районе Николаю Лощинину и председателю комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи при общественной организации Владимиру Нишнулкину, которые участвуют в оказании гуманитарной помощи участникам СВО. В Кировском районе памятный знак получили председатели Советов МКД домов №№170, 172 и 198 по ул. Ташкентской Валерий Борисенков, Оксана Грищенко и Виталий Панин, а также председатель ТСЖ «Монолит-2000» Анатолий Терёхин. 

Благодарственные письма главы города Самара вручены председателю МКД № 17а по ул. Запорожская Ольге Глушковой, которая является инициатором и организатором участия дома в программе «Формирование комфортной городской среды», и председателю Совета МКД №194 по ул. Ташкентской Анне Ярусовой – за творческий подход к благоустройству. 

Для жителей в обоих районах были подготовлены концертные программы творческих коллективов, спортивные занятия и мастер-классы по йоге, пилатесу, фитнесу, бегу и другим видам спорта, анимационные программы для детей, настольные игры, тематические пазлы по истории Самарского края.

Следующие мероприятия акции «Самарская область – наш дом» на этой неделе состоятся 14 августа на ул. Физкультурной, 98 (Промышленный район) и 17 августа на ул.Стара Загора, 203 (Кировский район). Полный график мероприятий опубликован на сайте администрации города Самара по ссылке: https://clck.ru/3NZEud. Также следите за анонсами мероприятий в своем районе в группах администраций внутригородских районов ВКонтакте и в их телеграм-каналах.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

