В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»

В Самаре начались мероприятия в рамках областной общественной акции «Самарская область – наш дом». Первые из них прошли во дворах Советского и Кировского районов, благоустроенных в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



Жителей поприветствовали главы районов Вадим Бородин и Игорь Рудаков, депутат Самарской Губернской Думы Вера Попова, депутат Совета депутатов Советского внутригородского района Татьяна Танаева, депутат городской Думы Зоя Пономарева и руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» Антон Родионов.



В рамках мероприятий вручены шесть памятных знаков Губернатора Самарской области «За служение людям». В Советском районе они вручены председателю общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ в Советском районе Николаю Лощинину и председателю комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи при общественной организации Владимиру Нишнулкину, которые участвуют в оказании гуманитарной помощи участникам СВО. В Кировском районе памятный знак получили председатели Советов МКД домов №№170, 172 и 198 по ул. Ташкентской Валерий Борисенков, Оксана Грищенко и Виталий Панин, а также председатель ТСЖ «Монолит-2000» Анатолий Терёхин.



Благодарственные письма главы города Самара вручены председателю МКД № 17а по ул. Запорожская Ольге Глушковой, которая является инициатором и организатором участия дома в программе «Формирование комфортной городской среды», и председателю Совета МКД №194 по ул. Ташкентской Анне Ярусовой – за творческий подход к благоустройству.



Для жителей в обоих районах были подготовлены концертные программы творческих коллективов, спортивные занятия и мастер-классы по йоге, пилатесу, фитнесу, бегу и другим видам спорта, анимационные программы для детей, настольные игры, тематические пазлы по истории Самарского края.



Следующие мероприятия акции «Самарская область – наш дом» на этой неделе состоятся 14 августа на ул. Физкультурной, 98 (Промышленный район) и 17 августа на ул.Стара Загора, 203 (Кировский район). Полный график мероприятий опубликован на сайте администрации города Самара по ссылке: https://clck.ru/3NZEud. Также следите за анонсами мероприятий в своем районе в группах администраций внутригородских районов ВКонтакте и в их телеграм-каналах.

Фото: администрация Самары