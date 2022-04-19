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В Самаре начал действовать особый противопожарный режим

19 апреля 2022 13:02
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В Самаре начал действовать особый противопожарный режим

В период с 15 апреля по 31 октября на территории городского округа установлен особый противопожарный режим. 
 
В связи с этим при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, земельных участков, непосредственно примыкающих к лесам. 
 
Кроме того, запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, непосредственно примыкающих к лесным насаждениям. 
 
Администрация Самары настоятельно рекомендует всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности. 
 
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону «01» или «101» (с мобильного телефона).

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