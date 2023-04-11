В Самаре на улице Пугачевской открылся еще один волонтерский центр по изготовлению маскировочных сетей 

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В Самаре волонтёры сообщества «ZOV!!! СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!!!» на ул. Пугачевской, 19 открыли дополнительное помещение по изготовлению маскировочных сетей для бойцов, находящихся на специальной военной операции. Аналогичный пункт уже работает на ул. Магистральной, 135.



В волонтерский центр приходят как профессионалы, так и новички, которых опытные волонтеры обучают технологии плетения. Центр на улице Пугачевской работает чуть больше недели, на сегодняшний день волонтеры завершают изготовление пятой по счету маскировочной сети.



Помимо этого, в центре на улице Пугачевской оборудовано помещение для сбора гуманитарной помощи, ещё одно помещение в ближайшем будущем займет пошивочный цех по изготовлению необходимых вещей для нужд СВО. Все желающие присоединиться к волонтерскому движению могут обратиться по телефону: 954-59-22.

Фото: администрация Самары