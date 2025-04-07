В Самаре на улице Фрунзе восстановят скульптуру Мальвины 

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На этой неделе на улице Фрунзе будет демонтирована скульптура Мальвины с «говорящей» азбукой, расположенная в Литературном сквере. Это необходимо для проведения восстановительных работ в рамках гарантийных обязательств подрядной организации.



Завершить ремонт планируется до 30 апреля, после чего Мальвина вернется в Литературный сквер.



Напомним, также в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре стартует ремонт мемориальных сооружений. Силами МБУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания» и подрядных организаций до 1 мая в городе будет отремонтировано 15 памятников, прежде всего - стелы на Аллее трудовой Славы по проспекту Юных Пионеров.

Фото: администрация Самары