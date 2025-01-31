В Самаре на ул. Демократической грузовик сбил девочку

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ДТП произошло в 18:40 30 января в Промышленном районе Самары.

48-летний водитель, управляя грузовиком Scania p114, двигался по ул. Демократическая. В пути следования, при совершении манёвра правого поворота на ул. Георгия Димитрова в направлении ул. Солнечная, напротив д. 129, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспортного средства. С места происшествия ребенок доставлен в медучреждение, ему назначено амбулаторное лечение.