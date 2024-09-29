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В Самаре на территории ТК «Амбар» прошел первый фестиваль творчества участников СВО «Ленточка»

29 сентября 2024 20:08
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Фестиваль объединил 6000 человек.

27 и 28 сентября на территории ТК «Амбар» прошел первый фестиваль творчества участников СВО «Ленточка», объединивший шесть тысяч гостей.

Праздник собрал исполнителей и коллективы военнослужащих, ветеранов боевых действий, жен героев и волонтеров из десяти регионов России и объединил их под «куполом» творчества с гостями фестиваля, которые пришли выразить свою поддержку и уважение участникам СВО, и конечно же, хорошо провести время. Посетители также приняли участие тест-драйве БРДМ (бронированной разведывательно-дозорной машины), в мастер-классах по сборке дронов и оружия и попробовали солдатские блюда на полевой кухне.

Концертная программа началась с минуты молчания и гимна России в исполнении военного духового оркестра Управления Росгвардии по Самарской области. Солисты и вокальные ансамбли исполнили военно-патриотические произведения, рожденные на передовой и стихи, собственного сочинения, откликнувшиеся в сердцах тысяч слушателей.

Завершился фестиваль гала-концертом. Гости тепло встретили рэп-исполнителя Рича и активно подпевали известному ансамблю «Голубые береты". Хэдлайнером стала группа "Чичерина", исполнившая свои самые известные произведения из мирного времени и пронизывающие до слез и достающие до глубины души каждого патриота, новые духоподъемные песни, наполненные любовью к Родине и тем, кто стоит на ее защите.

Организаторами фестиваля выступили холдинг «Глобал Вижн» и АНО «Вольга», реализующие более 20 социально значимых и благотворительных проектов, направленных на поддержку военнослужащих, участников СВО и членов их семей.

Президент холдинга «Глобал Вижн» Геннадий Сурков отметил, что главная миссия фестиваля – объединить как можно больше людей через творчество была выполнена и в планах его масштабировать: 

«Холдинг с первых дней поддерживал, поддерживает и будет поддерживать героев на передовой. «Ленточка» - большой праздник нашего единства — в поддержке бойцов, безмерном уважении к их мужеству и творческом созидании, которое воплотилось в музыке и поэзии. Очень важно, чтобы общество консолидировалось, и конечно, получив такой отклик мы думаем, что фестиваль должен стать общероссийским и будем работать в этом направлении», сообщает пресс-служба Global Vision.

 

Фото:   пресс-служба Global Vision
 

Теги: Самара

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