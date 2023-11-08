В Самаре на территории школ закрыли люк и отремонтировали светофор после сигналов из ЦУР

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На особый контроль Центр управления регионом Самарской области берет сигналы из соцсетей, которые касаются территорий школ, детских садов и других социальных объектов. Активные граждане, видя малейшие недочеты, спешат сообщить о проблеме, и сотрудники ЦУР направляют обращения в работу ответственным службам.

Встревоженные родители рассказали в интернете, что на территории 26-ой школы на Пятой просеке в Самаре есть открытый люк. 30 октября туда провалился щенок, и даже пришлось вызывать МЧС, чтобы спасти собаку. После сигналов в ЦУР ситуацию исправили. Люк на спортплощадке, где проходил ремонт ливневой канализации, закрыли.

Родители учащихся 108-ой школы в Самаре обратили внимание на сломанный светофор на ул. Бубнова. Знак «Осторожно, дети!» многие водители не замечают, - написали самарцы в соцсетях. Машины не сбавляют скорость у здания школы, это очень опасно в сумерках, когда ребята после второй смены возвращаются домой. ЦУР направил это обращение в работу в департамент городского хозяйства Самары, светофор отремонтировали.

Фото предоставлено ЦУР СО