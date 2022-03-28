В Самаре на склоне площади Славы открылась цифровая фотовыставка, ко Дню работников культуры и Дню театра

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28 марта в Самаре на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начинает работу цифровая выставка «Культ Про Свет», организованная Самарским областным отделением Союза журналистов России, Фотообъединением СОО СЖР при поддержке Правительства Самарской области.

На экранах представлено более 90 работ, рассказывающих зрителю о культурной жизни Самары, Самаркой области, России.

В объективе фотографов – писатели, художники, актеры, музыканты, люди искусства.

Выставка рассказывает об искусстве во всех его проявлениях: здесь и портреты звезд мирового уровня таких, как Майя Плисецкая, Дмитрий Хворостовский, и стрит-фотографии неизвестных уличных музыкантов. Одна из серий посвящена дирижёрам – Владимиру Юровскому, Валерию Гергиеву, Александру Ведерникову, Михаилу Щербакову, Юрию Симонову. Любители театра увидят сцены из спектаклей театра «Грань», Самарского академического театра драмы им. Горького, Самарского академического театра оперы и балета, театра «Пластилиновый дождь». Для музыкальных фанатов – кадры с фестиваля «Рок над Волгой».

Авторы работ: Юрий Стрелец, Валерий Афанасьев, Андрей Ларионов, Сергей Курочкин, Наталия Шинкевич, Николай Федорин, Дмитрий Недыхалов, Владимир Иванов, сообщает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Возрастные ограничения – 0+.

Фото: пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России