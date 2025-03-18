В Самаре на склоне площади Славы открылась фотовыставка «Всегда на страже», приуроченная ко Дню Росгвардии

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В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, который отмечается 27 марта, Управление Росгвардии по Самарской области при поддержке Правительства Самарской области организовало в Самаре, на склоне площади Славы, цифровую фотовыставку. Она посвящена войскам правопорядка.

На медиаэкранах можно увидеть не просто коллекцию фотографий, а настоящий рассказ о мужестве, самоотверженности и профессионализме тех, кто стоит на страже порядка и безопасности жителей самарского региона и людей, живущих за его пределами.

На выставке запечатлены моменты из повседневной жизни росгвардейцев: тренировки, выполнение задач по охране общественного порядка и безопасности, спортивная жизнь, участие сотрудников и военнослужащих Росгвардии в специальной военной операции. На кадрах – ветераны, чьи доблестные дела являются примером для современного поколения воинов правопорядка, а опыт и знания служат нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Каждый снимок — это история, возможность понять, чем живет сплоченный коллектив профессионалов, объединенных идеей служить Родине.

Фотовыставка будет доступна для жителей Самарской области до 30 марта.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области