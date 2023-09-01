В Самаре на площади Славы откроется фотовыставка к 100-летию со дня образования ППС МВД России

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2 сентября 2023 года в системе МВД России отмечают 100-е со дня образования патрульно-постовой службы полиции. В честь этого события на медиаэкранах на площади Славы в Самаре начнет работу тематическая цифровая фотовыставка, подготовленная Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Первые упоминания о патрульно-постовой службе появились в Российской империи в июле 1811 года, когда огласили «Положение о внутренней страже». А само понятие «полицейская постовая служба» впервые встречается в утвержденном в 1838 году императором Николаем I «Положении о столичной полиции». 2 сентября 1923 года патрульно-постовая служба обрела правовой статус, когда Центральное административное управление НКВД РСФСР утвердило «Инструкцию постовому милиционеру», регламентирующую общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников.

За прошедшие годы патрульно-постовая служба превратилась в одно из самых многочисленных и боеспособных подразделений охраны общественного порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации, а ее сотрудники вписали немало ярких страниц в историю органов внутренних дел. В непростых условиях, невзирая на возникающие трудности, сотрудники патрульно-постовой службы с честью выполняют поставленные перед ними служебные задачи, проявляя мужество и героизм. На их счету сотни задержанных преступников и большое количество предупрежденных и раскрытых преступлений.

Выставка, посвященная 100-летию со дня образования патрульно-постовой службы полиции в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, будет работать со 2 по 5 сентября включительно.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области