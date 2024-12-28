В Самаре на площади Куйбышева открылся новогодний комплекс

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«Новый год – это семейный праздник, а выходные и каникулы – прекрасная возможность провести время с родными и близкими. На площади Куйбышева создана уютная атмосфера новогоднего праздника, прежде всего – для семей с детьми. Здесь можно провести совместный семейный досуг: прогуляться на свежем воздухе, отточить мастерство в катании на коньках, поиграть в хоккей. Разместили и торговый городок, где самарчане смогут вкусно поесть и согреться горячим чаем или кофе», - отметила руководитель Департамента культуры Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова.

Открылся новогодний комплекс фестивалем «Винтер фест» от команды Ильи Авербуха - заслуженного мастера спорта России.

«Фестиваль проходит в шести городах, чтобы подарить яркие зимние впечатления всем нашим гостям. Для меня и моей команды важно, чтобы каждый, кто приходит, чувствовал себя частью большого события. В городах жителей ждут олимпийские чемпионы и чемпионы мира по фигурному катанию, которые подарят зрителям незабываемые эмоции», - пояснил Илья Авербух.

На ледовом катке для юных фигуристов прославленный спортсмен провел мастер-класс по фигурному катанию. Участники попробовали себя в выполнении базовых элементов, поработали над техникой и получили ценный опыт взаимодействия с признанным мастером искусства на льду. Кульминацией дня стало яркое ледовое шоу, в котором приняли участие олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Первых гостей приняла Усадьба Самарского Деда Мороза. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации подготовили развлекательную программу с участием главного зимнего волшебника и его внучки Снегурочки. В завершении мероприятия ребятам вручили подарки: коньки и сладкие наборы.

Отметим, что в этом году площадь поделена на тематические зоны: «Сказочный лес», спортивная зона «Самара в движении. Зима», торговый городок и катающийся городок, который состоит из трех ледовых катков.

В «Сказочном лесу» установлены тематические фотозоны с арт-объектами по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Для любителей активного отдыха оборудовали деревянную горку для катания на тюбингах («ватрушках»). А спортивные гости под присмотром профессиональных тренеров смогут поиграть в городки, снежный бой, гигантские шахматы, дженгу и тетрис, биатлон-тир, попробовать себя в фиджитал спорте.

Подробнее с режимом работы всех локаций на площади Куйбышева можно ознакомиться по ссылке https://samadm.ru/media/news/51795/.

Фото: Администрация Самары