Я нашел ошибку
Главные новости:
Открылся новогодний комплекс фестивалем «Винтер фест» от команды Ильи Авербуха - заслуженного мастера спорта России. 
В Самаре на площади Куйбышева открылся новогодний комплекс
Запланированы массовые физкультурные мероприятия для любителей спорта всех возрастов.
В новогодние каникулы в Самарской области пройдет Декада спорта и здоровья
Предложение о необходимости и важности принесения присяги заместителями губернатора внес Вячеслав Федорищев.
Сегодня на заседании Губдумы впервые прошла присяга вице-губернаторов Самарской области
Также Вячеслав Федорищев подвел основные итоги социально-экономического развития региона в 2024 году.
Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования команды Правительства региона
Работа городского общественного транспорта продолжится в соответствии с действующими схемами.
В связи со строительством метро продлено ограничение движения транспорта в историческом центре Самары
Устанавливать таблички нового образца будут обязаны водители, которые впервые или повторно ставят автомобиль на учет после 1 января 2025 года.
Автовладельцам, на машинах которых установлены регистрационные знаки без триколора, не придется их менять
Для зачисления в школу дети мигрантов должны будут проходить бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. 
Путин запретил прием в школы детей мигрантов без знания русского языка
В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» не будут вести очный прием посетителей, все вопросы можно направить через дистанционные каналы связи.
«ЭнергосбыТ Плюс»: режим работы офисов обслуживания клиентов на новогодние праздники
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.53
1.3
EUR 105.95
2.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре на площади Куйбышева открылся новогодний комплекс

28 декабря 2024 22:16
103
Открылся новогодний комплекс фестивалем «Винтер фест» от команды Ильи Авербуха - заслуженного мастера спорта России. 

«Новый год – это семейный праздник, а выходные и каникулы – прекрасная возможность провести время с родными и близкими. На площади Куйбышева создана уютная атмосфера новогоднего праздника, прежде всего – для семей с детьми. Здесь можно провести совместный семейный досуг: прогуляться на свежем воздухе, отточить мастерство в катании на коньках, поиграть в хоккей. Разместили и торговый городок, где самарчане смогут вкусно поесть и согреться горячим чаем или кофе», - отметила руководитель Департамента культуры Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова. 

Открылся новогодний комплекс фестивалем «Винтер фест» от команды Ильи Авербуха - заслуженного мастера спорта России. 

«Фестиваль проходит в шести городах, чтобы подарить яркие зимние впечатления всем нашим гостям. Для меня и моей команды важно, чтобы каждый, кто приходит, чувствовал себя частью большого события. В городах жителей ждут олимпийские чемпионы и чемпионы мира по фигурному катанию, которые подарят зрителям незабываемые эмоции», - пояснил Илья Авербух.  

На ледовом катке для юных фигуристов прославленный спортсмен провел мастер-класс по фигурному катанию. Участники попробовали себя в выполнении базовых элементов, поработали над техникой и получили ценный опыт взаимодействия с признанным мастером искусства на льду. Кульминацией дня стало яркое ледовое шоу, в котором приняли участие олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. 

Первых гостей приняла Усадьба Самарского Деда Мороза. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации подготовили развлекательную программу с участием главного зимнего волшебника и его внучки Снегурочки. В завершении мероприятия ребятам вручили подарки: коньки и сладкие наборы.  

Отметим, что в этом году площадь поделена на тематические зоны: «Сказочный лес», спортивная зона «Самара в движении. Зима», торговый городок и катающийся городок, который состоит из трех ледовых катков. 

В «Сказочном лесу» установлены тематические фотозоны с арт-объектами по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Для любителей активного отдыха оборудовали деревянную горку для катания на тюбингах («ватрушках»). А спортивные гости под присмотром профессиональных тренеров смогут поиграть в городки, снежный бой, гигантские шахматы, дженгу и тетрис, биатлон-тир, попробовать себя в фиджитал спорте.  

Подробнее с режимом работы всех локаций на площади Куйбышева можно ознакомиться по ссылке https://samadm.ru/media/news/51795/.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Предложение о необходимости и важности принесения присяги заместителями губернатора внес Вячеслав Федорищев.
28 декабря 2024, 21:48
Сегодня на заседании Губдумы впервые прошла присяга вице-губернаторов Самарской области
Предложение о необходимости и важности принесения присяги заместителями губернатора внес Вячеслав Федорищев. Политика
128
Работа городского общественного транспорта продолжится в соответствии с действующими схемами.
28 декабря 2024, 20:44
В связи со строительством метро продлено ограничение движения транспорта в историческом центре Самары
Работа городского общественного транспорта продолжится в соответствии с действующими схемами. Общество
187
В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» не будут вести очный прием посетителей, все вопросы можно направить через дистанционные каналы связи.
28 декабря 2024, 15:57
«ЭнергосбыТ Плюс»: режим работы офисов обслуживания клиентов на новогодние праздники
В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» не будут вести очный прием посетителей, все вопросы можно направить через... ЖКХ
302
В центре внимания
График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники
28 декабря 2024  14:03
График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники
400
Введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Самаре
28 декабря 2024  13:52
Введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Самаре
311
до конца дня местами в Самарской области ожидается сильный снег
28 декабря 2024  12:49
До конца дня местами в Самарской области ожидается сильный снег
266
В Рождественскую ночь усилят работу общественного транспорта Самары
28 декабря 2024  12:26
В Рождественскую ночь усилят работу общественного транспорта Самары
287
В Самару привезли 300 новых автобусов
28 декабря 2024  12:12
В Самару приехали 300 новых автобусов
303
Весь список