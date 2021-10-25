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В Самаре на особом контроле находится соблюдение масочного режима во всех общественных местах

25 октября 2021 17:26
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16 протоколов составлено на антимасочников за неделю.

С введением локдауна на особом контроле находится соблюдение масочного режима во всех общественных местах. Общественный транспорт продолжает работать по обычному расписанию.

«Школьники на каникулах, студенты не ездят на занятия; люди, имеющие QR-код, могут направляться, например, в продуктовые магазины, торговые центры. Часть предприятий сохраняют рабочий режим, – рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Александр Ерополов. – Перевозки организуются в режиме будних дней с понедельника по пятницу текущей недели, а на следующей неделе – с понедельника по среду. В конце этой недели – в субботу и воскресенье, а также с 4 по 7 ноября перевозки будут осуществляться по режиму выходного дня. При этом обращаю внимание на то, что коррективы возможны по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией».

За прошедшую семидневку темпы и объемы работ, связанных с контролем соблюдения ограничительных мер в пассажирском транспорте, не снижались. Более того, стоит отметить, что количество маршрутов, охватываемых проверками ежедневно, увеличилось. В частности, 22 октября проконтролировали 408 единиц транспорта, следующего по 39 маршрутам. Насколько дисциплинированны пассажиры и экипажи перевозчиков, проверяющие фиксируют документально.

В течение недели прошло 80 комиссионных рейдов, по результатам которых 183 пассажирам, которые пренебрегли средствами индивидуальной защиты в поездках, пришлось по своей вине покинуть транспортные средства. Оформлено 16 протоколов.

Кроме того, для повышения безопасности перевозок в период пандемии весь подвижной состав, задействованный на маршрутах, перевозчики продолжают усиленно мыть и дезинфицировать средствами, одобренными к применению Роспотребнадзором. Мобильные бригады, занимающиеся санитарным содержанием транспортных парков, трудятся круглосуточно.

В ближайшее время салоны укомплектуют рециркуляторами воздуха, чтобы дополнительно обеззараживалось каждое транспортное средство. Партии данного оборудования уже начали поступать перевозчикам, по плану – монтажные работы.

 

Фото:   администрация Самары

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