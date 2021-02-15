В Самаре на Ново-Садовой остановку за одну ночь превратили в арт-объект

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Павильон на улице Ново-Садовой в Самаре, неподалёку от Загородного парка, превратили в комнату хрущевки.

Неизвестные украсили стены остановки в районе госуниверситета старыми обоями, повесили советский ковер, часы с маятником и даже небольшую икону. Правда, все эти предметы были ненастоящими - их нарисовали на огромных холстах. Павильон превратили в арт-объект всего за одну ночь. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщает галерея "Виктория".

Эксперт выставочной площадки современного искусства Сергей Баландин прокомментировал это так:

- Автор обращается к той же теме русских "валенков", что когда-то делал vreditel_li. Любопытно получившееся соединение мотивов дороги и дома - типичное для русского искусства.

Однако, уже днем в воскресенье, 14 февраля, от комнаты в хрущевке осталась только половина. Возможно, сейчас "жилплощадь" уже полностью разобрали.

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Ранее в Самаре активно обсуждали работы блогера vreditel_li. Молодой человек устраивал различные инсталляции на стене заброшенного дома. Он вместе с друзьями обустроил на четвертом этаже площадку размером всего в один квадратный метр и показывал жизнь обычных людей. Фигурировал там и знаменитый настенный ковер, без которого раньше не обходилась ни одна семья, передает sova.info.

Фото: галерея "Виктория" / Инстаграм / sova.info