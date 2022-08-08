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В Самаре на Некрасовском и Полевом спусках продолжает работу Доступный пляж. В жаркие августовские дни он пользуется особой популярностью у людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, зона отдыха на Некрасовском спуске полностью адаптирована для людей с нарушением опорно-двигательных функций.



На Полевом спуске отдыхают с нарушением слуха и зрения, а также граждане "серебряного возраста", относящиеся к маломобильной категории.



Кроме этого, на пляжах проводятся мастер-классы, турниры по настольным играм и развлекательные мероприятия, которые можно посетить вместе с детьми.

Фото: администрация Самары