Главные новости:
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
В Самаре на 85% выполнено благоустройство дворов по программе «Народный бюджет Самарской области»

17 октября 2025 13:46
144
В Самаре на 85% выполнено благоустройство дворов по программе «Народный бюджет Самарской области»

В Самаре открыли обновленный двор домов № 12 по улице Корабельной и № 29 по улице Печерской, благоустроенный по программе «Народный бюджет Самарской области». 

 По инициативе жителей здесь обустроили детскую игровую и спортивную площадки с тренажерами и теннисными столами, оборудовали зоны отдыха и парковочные карманы, высадили более 20 лип, живую изгородь из кустов и 4-метровую ель. В целом благоустройство дворов по «Народному бюджету» в Самаре выполнено на 85%. 

 Напомним, реализация инициатив жителей в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области» стартовала в начале августа. Перечень инициатив, которые реализуют в 2025 году, доступен по ссылке https://samadm.ru/media/news/55304/.

Фото: горадминистрация

