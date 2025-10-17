В Самаре на 85% выполнено благоустройство дворов по программе «Народный бюджет Самарской области»

144

В Самаре открыли обновленный двор домов № 12 по улице Корабельной и № 29 по улице Печерской, благоустроенный по программе «Народный бюджет Самарской области».

По инициативе жителей здесь обустроили детскую игровую и спортивную площадки с тренажерами и теннисными столами, оборудовали зоны отдыха и парковочные карманы, высадили более 20 лип, живую изгородь из кустов и 4-метровую ель. В целом благоустройство дворов по «Народному бюджету» в Самаре выполнено на 85%.

Напомним, реализация инициатив жителей в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области» стартовала в начале августа. Перечень инициатив, которые реализуют в 2025 году, доступен по ссылке https://samadm.ru/media/news/55304/.

Фото: горадминистрация