В Самаре мужской монастырь подал в суд на мэрию

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Одна из религиозных организаций областной столицы затеяла разборки с властями. Свято-Воскресенский мужской монастырь вышел в Арбитражный суд Самарской области с иском к администрации Самары.

— Монастырь просит признать право собственности на два нежилых здания в границах Нагорной, Краснодонской, Черемшанской и проспекта Кирова: игуменский корпус площадью 1130 квадратных метров и храм-часовню в 109,3 квадратных метра, — следует из материалов дела.

Изначально религиозная организация вышла с этим иском в суд к областному Минстрою. Но ведомство оказалось ненадлежащим ответчиком. Теперь за свою недвижимость монастырь судится с мэрией, пишет 63.ру.