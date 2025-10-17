В Самаре мигрантам выдавали водительские удостоверения за взятки

В Самарской области продолжаются комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции и связанным с ней правонарушениям. Недавно правоохранительные органы провели операцию по задержанию руководства и сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГАИ) города Самары. Основанием для задержания послужили подозрения в систематической выдаче водительских удостоверений мигрантам без надлежащей проверки их навыков управления транспортными средствами за взятки.
Анализ деятельности задержанных лиц выявил, что указанные иностранные граждане осуществляют незаконную трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, что создает значительные риски для безопасности дорожного движения. Военные следователи продолжают активные мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправной деятельности мигрантов и лиц, организующих нелегальную миграцию, в том числе новые задержания взяточников-мигрантов и их посредников.
В результате проведенных мероприятий в структуре Главного управления ГАИ и Управления Министерства внутренних дел (УМВД) Самарской области произошли существенные кадровые изменения. В частности, были освобождены от занимаемых должностей руководители, ответственные за вопросы миграционного контроля и регулирования, что свидетельствует о серьезности подхода к решению данной проблемы.