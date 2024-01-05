В Самаре меньше всего суеверных людей среди маркетологов и программистов

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30% самарцев назвали себя суеверными. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Каждый второй самарец не считает себя суеверным. 30% признались, что верят в приметы. Причем женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе.



Среди представителей распространенных профессиональных групп вот уже который год больше всего суеверных — среди медицинских сестер (42%). На втором месте — HR-менеджеры (в приметы верят 39% из них). На третьем месте сегодня — водители (33%). Меньше всего суеверных — среди специалистов по маркетингу (14%) и программистов (17%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 21%.



Время проведения: 16—26 декабря 2023 года