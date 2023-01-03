в Самаре любимая новогодняя традиция женщин — украшать елку, мужчин — встречаться с родными и друзьями

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Самая любимая новогодняя традиция самарцев — встречи с родными и друзьями. Женщины больше любят украшать дом, наряжать елку, загадывать желания под бой курантов, мужчины — вкусно поесть, отдохнуть и попариться в бане. В предновогоднем открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Как и раньше, собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция 19% самарцев. 17% опрошенных назвали традиционным предновогодним делом украшение дома и елки. По 7% респондентов любят традицию обмена подарками и праздничное застолье.



5% опрошенных любят загадывать желания. Каждый двадцатый не мыслит праздник «без тазика оливье». Еще 5% назвали своим любимым обычаем отдых. По 2% респондентов любят ходить под Новый год в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы.



По 1% горожан своей любимой новогодней традицией назвали путешествия, встречу праздника в новых местах. Еще у 6% проводы старого года неразрывно связаны с любимым игристым напитком.



Среди других традиций — уличные гуляния, пение, встреча Деда Мороза и Снегурочки, избавление от старых вещей и проч.



Женщины больше любят такие традиции как украшение дома и елки, встречи с близкими, загадывание желания, обмен подарками, мужчины — застолье, отдых, поход в баню.



Время проведения: 19—28 декабря 2022 года