В Самаре лидеры волонтерских движений обсудили вопросы поддержки бойцов СВО

167

В Молодежном многофункциональном центре в Самаре прошел координационный штаб с участием лидерммммов волонтёрских движений, руководителей благотворительных фондов и ветеранских объединений Самарскоммммй области. По предложению губернатора Вячеслава Федорищева с инициативой о проведении встречи вышел общественный помощник главы региона по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей Герой России Максим Девятов.

«С первых дней находясь на специальной военной операции, я не понаслышке знаю, какую огромную роль играет на передовой дополнительное обеспечение, которое доставляют бойцам волонтёры. Наряду с письмами, посылками, гостинцами из дома ребята и девчонки регулярно привозят в новые российские регионы — на позиции наших боевых товарищей — грузы с медикаментами, электроникой, экипировкой, автозапчастями, инструментами. Везут собственноручно изготовленные маскировочные сети, антидроновые покрывала, средства для эвакуации раненых — всё, о чём пишут в запросах бойцы. И я, прежде всего, хочу сказать огромное спасибо всем вам, всем нашим волонтёрам, всем волонтёрским штабам Самарской области, которые, не жалея времени и сил, стремятся внести свой посильный вклад в нашу неизбежную победу над противником. Труд волонтёров, на мой взгляд, это по-настоящему бесценный труд. И я уверен в том, что действовать наш крепкий тыл должен сообща, становясь тем самым ещё надёжнее», — обратился к участникам встречи Максим Девятов.

Во встрече приняли участие руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева, руководитель Самарского центра специальной подготовки снайперов, инструктор по высокоточной стрельбе Григорий Бондарев, депутат думы Тольятти, участник спецоперации, представитель Ассоциации ветеранов СВО в Самарской области Александр Шарков.

Волонтёрам рассказали о возможности получить свободный проезд по платным трассам на период работы гуманитарных конвоев. Это новая мера поддержки, которая может помочь сэкономить не только деньги, но и драгоценное время — тем более, когда речь идёт о срочном грузе.

Во время подготовки к встрече Максим Девятов опросил более 100 военнослужащих и скорректировал список первоочередных нужд армии. Общественный помощник Главы Самарской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей представил перечень необходимых сегодня вещей на передовой участникам встречи.

«В первую очередь на передовой наряду с маскировочными сетями и специальной защитной экипировкой сейчас нужны дроны-разведчики, FPV, средства РЭР и РЭБ, тепловизионные прицелы, а также мотоциклы, автотранспорт, связь. На мой взгляд, это то, на что волонтёрскому сообществу Самарской области и всей страны сейчас надо обратить особое внимание, ведь всё названное реально помогает ребятам на передовой выполнять задачи по защите Родины, сберегая собственное здоровье и жизни», — подчеркнул Максим Девятов.

Наряду с храбростью наших военнослужащих сегодня побеждают технологии и знания, уверен руководитель стрелкового клуба «Ранчо», руководитель Самарского центра специальной подготовки снайперов, инструктор по высокоточной стрельбе Григорий Бондаренко. Клуб активно помогает российской армии, отправляя в зону СВО дополнительное снаряжение и спецтехнику, проводя обучение для бойцов.

«Цена этих знаний – человеческая жизнь. Поэтому мы не только поставляем в армию высокоточные комплексы, но и обучаем работе на них. Мы обучили уже более 2 тысяч бойцов. Обучение ведут чемпионы России, чемпионы мира по стрельбе, призеры всероссийских соревнований по снайпингу. Наши инструкторы – самые сильные стрелки мира, и эти знания мы передаем нашим бойцам, — рассказал руководитель Самарского центра специальной подготовки. – Каждый из вас, из нас все чаще слышит вопрос «когда завершится спецоперация?». И мой ответ такой: когда каждый поймет, что здесь – это там. Пока мы здесь, наши парни наступают или сидят в окопах, и наша святая обязанность — им помогать».

О работе Ассоциации ветеранов СВО рассказал Александр Шарков. Решение о создании Ассоциации было принято на форуме ветеранов специальной военной операции в Москве. В состав организации уже вошли 53 региона России, Самарская область – в их числе. В Ассоциацию можно обратиться за помощью либо предложить свою поддержку ветеранам СВО. Представитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Шарков предложил лидерам волонтерских организации региона объединяться для достижения единой цели – Победы в СВО.

Волонтеры поддержали идею и предложили проводить такие встречи на регулярной основе для обмена информацией и консолидации усилий по поддержке военнослужащих – участников СВО.

«Вопросов, которые получил при подготовке и во время встречи, было много, от сугубо организационных до более сложных, в том числе и финансовых. Будем их прорабатывать, стараться решать — безусловно, в рамках действующего законодательства и тех полномочий, которые есть у региона», — отметил Максим Девятов по итогам встречи.

Фото: Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области